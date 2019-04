Praha - Keňan Benard Kimeli obhájil triumf na Pražském půlmaratonu. Vylepšil si osobní rekord na 59:07 minuty, čímž se dostal na třetí místo letošních tabulek. Rekord závodu mu ale o dvacet sekund odolal. Mezi ženami zvítězila keňská rodačka v barvách Kazachstánu Caroline Kipkiruiová (1:05:44), která tak navázala na loňský triumf na desetikilometrové Birell Grand Prix. Nejlepším Čechem i Evropanem byl Jiří Homoláč, jenž ale místo vysněného času pod 63 minut běžel přes 64 minut.

Elitní muži zrychlovali ve druhé polovině závodu. Ještě kilometr před cílem byla v čele trojice Kimeli, Stephen Kiprop a Felix Kibitok. Jako první z ní odpadl nejrychlejší muž této sezony Kiprop.

Kimeli pak znovu zaútočil v zatáčce na Mánesův most a v posledních stovkách metrů setřásl i Kibitoka. Osobní maximum si Kimeli vylepšil o 40 sekund. "Jsem šťastný, mám osobní rekord a je to kvalitní čas," pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi.

Homoláč většinu tratě spolupracoval s Francouzem Felixem Bourem. Jako nejlepší zástupce starého kontinentu proběhl cílem na 12. místě, ale z času 1:04:03 nebyl nadšený. Bylo to o 40 sekund pomalejší než jeho osobní rekord.

"Bohužel se mi nepovedlo pokořit ani pod 64, což mě mrzí. Ve dvou lidech jsme to tahali. Nedá se nic dělat, snad příští rok," posteskl si Homoláč. Ztratil hlavně mezi 15. a 20. kilometrem. "Měl tam foukat trochu vítr do zad, bohužel to tak nebylo," doplnil.

Mezi ženami dominovala Kipkiruiová, která zvítězila zhruba o půlminutu před africkou vytrvalkyní v izraelských barvách Lonah Salpeterovou. Druhá žena historických tabulek Fancy Chemutaiová závod nedokončila. Nejlepší domácí běžkyní byla při absenci české rekordmanky Evy Vrabcové-Nývltové Eva Filipiová (1:20:19).

Pražský půlmaraton:

Muži: 1. Kimeli 59:07, 2. Kibitok 59:08, 3. Kiprop 59:20, 4. Koech 1:00:32, 5. Rono (všichni Keňa) 1:00:38, 6. Kibet (Uganda) 1:00:59, ...12. Homoláč 1:04:03, 17. Vaš 1:07:43, 22. Csirik (všichni ČR) 1:10:03.

Ženy: 1. Kipkiruiová (Kaz.) 1:05:44, 2. Salpeterová (Izr.) 1:06:13, 3. Mathathiová 1:07:52, 4. Cheruiyotová (obě Keňa) 1:08:31, 5. Gebreová (Šp.) 1:10:07, 6. Nukuriová (USA) 1:11:19, ...11. Filipiová 1:20:19, 12. Jíšová 1:20:50, 14. Hanzlová (všechny ČR) 1:23:03.