Kim přijal Trumpovu nabídku a dnes se s ním setká na hranici

Soul - Severokorejský vůdce Kim Čong-un se dnes sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v demilitarizované zóně na hranici Jižní a Severní Koreje. Na tiskové konferenci to oznámil po jednání se svým americkým protějškem jihokorejský prezident Mun Če-in. Podle agentury AP už Trump do demilitarizované zóny přiletěl.

O možnosti schůzky se veřejnost dozvěděla teprve v sobotu, když Trump napsal na twitter, že by při plánované návštěvě hranice rád Kima pozdravil a potřásl si s ním rukou.

Kim přijal nabídku na setkání v hraniční vesnici Pchanmundžom, oznámil dnes Mun. Trump krátce poté odletěl prezidentským vrtulníkem Marine One ze Soulu do demilitarizované zóny.

Trump na společné tiskové konferenci s jihokorejským protějškem potvrdil, že s Kimem si chce "jen rychle potřást rukou a pozdravit ho". Zdůraznil, že mezi nimi funguje osobní chemie a s Kimem si rozumí. Upozornil však také, že USA nespěchají s uvolňováním sankcí proti Severní Koreji.

Šéf Bílého domu své rozhodnutí setkat se s Kimem hájil pokrokem, kterého bylo ve vzájemných vztazích dosaženo. Zároveň však mírnil očekávání od dnešního setkání. "Je to jenom krok," poznamenal. "Může to být důležitý krok, ale také nemusí," dodal.

Odmítl také kritiku, že se se severokorejským vůdcem setkává poté, co KLDR pokračovala ve zkouškách raket krátkého doletu a odmítla se vzdát svého jaderného programu. Trump podotkl, že obě země přesto učinily velký pokrok a je podle něj urážející srovnávat dnešní stav věcí se situací před 2,5 roku, kdy se ujal funkce prezidenta.

Mun na tiskové konferenci lídry USA a KLDR označil za velmi odvážné. "Doufám, že prezident Trump se zapíše do dějin jako prezident, který docílí mír na Korejském poloostrově," citovala jej agentura AP.

Detaily připravované schůzky nicméně podle deníku The New York Times zůstávají nejasné. Nedojde prý na žádné vyjednávání, jen na rychlé pozdravení a "historickou ukázku přátelství mezi zeměmi, které jsou dlouhá léta nepřáteli". Pokud by Trump při setkání vstoupil na severokorejskou půdu, stal by se prvním úřadujícím prezidentem Spojených států, který KLDR navštívil.

Trump se zatím s Kimem osobně setkal dvakrát: loni v červnu v Singapuru a letos v únoru v Hanoji. Summity ale velký posun v otázce denuklearizace Korejského poloostrova nepřinesly a ten druhý dokonce skončil předčasně bez společného prohlášení či dohody.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.