Kim Čong-un zakončil návštěvu Ruska, ve vlaku zamířil k hranicím KLDR

Obrněný vlak severokorejského vůdce Kim Čong-una v železniční stanici po jeho příjezdu do ruského Komsomolsku na Amuru 15. září 2023. ČTK/AP/neuveden

Vladivostok (Rusko) - Severokorejský vůdce Kim Čong-un je po několikadenní návštěvě ruského Dálného východu, kde se mimo jiné setkal i s prezidentem Vladimirem Putinem, zpět na cestě do KLDR. Informovaly o tom ruské tiskové agentury, podle kterých Kimův obrněný vlak po závěrečné ceremonii v železniční stanici na okraji východoruského Arťomu zamířil k severokorejským hranicím.

Kim na záběrech zveřejněných agenturou RIA Novosti na rozloučenou z vlaku mával ruské delegaci s ministrem ekologie a přírodních zdrojů Alexandrem Kozlovem. Na nástupiště vůdce KLDR doprovodila čestná stráž Východního vojenského okruhu a vojenská kapela Tichomořské flotily, která zahrála ruskou a severokorejskou hymnu. Vlak ze stanice vyjel za zvuku vlastenecké skladby Loučení Slovanky.

Vlak nyní míří k hraničnímu přechodu Chasan, který je od stanice v Arťomu vzdálený asi 250 kilometrů.

Kim přicestoval do Ruska tento týden v úterý. Zamířil nejprve na kosmodrom Vostočnyj, kde jednal s Putinem, a následně za doprovodu ruského ministra obrany Sergeje Šojgua navštívil další klíčová vojenská a technologická místa v regionu. To vyvolalo obavy Západu ohledně zbrojního spojenectví mezi oběma zeměmi, hlavně v kontextu možné ruské pomoci Pchjongjangu s vysláním špionážního satelitu do vesmíru a severokorejské zbrojní podpoře Moskvy, která od loňského února vede válku na Ukrajině.