Kim Čong-un se zřejmě vydal na cestu do Ruska

Soul - Severokorejský vůdce Kim Čong-un se pravděpodobně vydal vlakem na cestu do Ruska, kde by se měl sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to dnes uvedla jihokorejská televizní stanice YTN s odvoláním na nejmenovaný jihokorejský vládní zdroj. Schůzka Kima s Putinem by se mohla uskutečnit již v úterý, dodala stanice.

Americký deník The New York Times (NYT) začátkem září napsal, že Kim se chystá do ruského města Vladivostok na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Summit je podle NYT plánován na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které se koná 10. až 13. září.

Putin bude od Kima žádat dělostřelecké granáty a protitankové střely. Severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem a také o potravinovou pomoc, napsal list NYT.

Pro Kima by to měla být první zahraniční mise od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Ve Vladivostoku na východě Ruska se Kim s Putinem sešli i v roce 2019.