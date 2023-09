Kim Čong-un navštíví Rusko a sejde se s Putinem, potvrdil Kreml

Soul/Moskva - Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštíví Rusko a sejde se s prezidentem Vladimirem Putinem, oznámil dnes Kreml a severokorejská oficiální tisková agentura KCNA. Oznámení přišlo nedlouho poté, co jihokorejská média s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj uvedla, že Kim se pravděpodobně vydal vlakem na cestu do Ruska. Schůzka Kima s Putinem by se podle jihokorejských médií mohla uskutečnit již v úterý.

"Severokorejský vůdce Kim Čong-un bude v příštích dnech na oficiální návštěvě v Rusku na pozvání prezidenta Vladimira Putina," sdělil dnes Kreml. "Kim bude jednat s Putinem," napsala k návštěvě agentura KCNA.

Americký deník The New York Times (NYT) začátkem září informoval, že Kim se chystá do ruského města Vladivostok na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Summit je podle NYT plánován na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které se koná 10. až 13. září. Putin do Vladivostoku přicestoval dnes, napsala agentura AP.

Putin bude od Kima žádat dělostřelecké granáty a protitankové střely. Severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem, o potravinovou a energetickou pomoc a také podporu na mezinárodní scéně, napsal list NYT.

Pro Kima je to první zahraniční mise od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Ve Vladivostoku na východě Ruska se Kim s Putinem sešli i v roce 2019. Stalo se tak poté, co Kimova jednání s tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem o postupném ukončení severokorejského jaderného zbrojního programu skončila neúspěchem.

Jihokorejský list Čoson ilbo dnes napsal, že obrněný vlak, který severokorejský diktátor používá pro své zahraniční cesty, vyrazil z metropole KLDR Pchjongjangu do 700 kilometrů vzdáleného Vladivostoku v neděli večer místního času. Podle serveru BBC News má vlak 20 neprůstřelných vagonů, je těžší než běžné vlaky a jeho rychlost nepřesahuje 59 kilometrů v hodině.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se podle něj během červencové návštěvy KLDR snažil Pchjongjang přesvědčit o dodávkách munice do Ruska.

Po desítkách let komplikovaných vztahů se Rusko a KLDR začaly sbližovat poté, co ruská armáda v únoru 2022 podnikla invazi na Ukrajinu.

Severní Korea opakovaně uvedla, že vinu na vypuknutí konfliktu na Ukrajině mají Spojené státy a "hegemonická politika" Západu. KLDR je kromě Sýrie také jedinou další zemí, která uznala samostatnost Doněcké a Luhanské lidové republiky - dvou separatistických, Ruskem podporovaných regionů na východě Ukrajiny, píše AP.

Analytici citovaní agenturou AP uvedli, že KLDR by mohla mít desítky milionů dělostřeleckých granátů a raket, které by znamenaly velkou pomoc pro ruskou armádu. Jiní experti jsou přesvědčeni, že schůzka Kima s Putinem bude mít spíš symbolický význam a nebude znamenat zahájení zásadnější vojenské spolupráce.