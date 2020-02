Kilde vyhrál super-G v Saalbachu a vede SP

Saalbach (Rakousko) - Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál superobří slalom Světového poháru v Saalbachu a po prvním vítězství v sezoně se ujal vedení v průběžném pořadí seriálu i hodnocení disciplíny. Na zkrácené trati závodu, jehož start byl kvůli počasí o téměř dvě a půl hodiny odložen, porazil Švýcara Maura Caviezela o 15 setin sekundy.

"Byl to těžký závod, dlouhý den, ale jsem moc spokojený. První výhra v sezoně, to je úžasné," řekl v rozhovoru pro ORF Kilde, jenž se do čela celkového pořadí SP vrátil v přetahované s krajanem a slalomářským specialistou Henrikem Kristoffersenem. Naposledy seriál vedl po sjezdu v Kitzbühelu. "Boj o velký glóbus zůstává napínavý, (Alexis) Pinturault i Henrik jsou v technických disciplínách hodně stabilní," dodal.

Olympijský vítěz Matthias Mayer, jenž dosud kraloval průběžnému hodnocení super-G, závod po chybě ve spodní pasáži nedokončil. "Jsem na sebe naštvaný. Ale musím se dívat dopředu, ještě nám zbývají tři super-G, tam musím naplno zaútočit," řekl Mayer, jenž v pořadí disciplíny klesl na čtvrté místo.

Zbývající místo na stupních vítězů zaujal vítěz čtvrtečního sjezdu Thomas Dressen z Německa, jenž se na měknoucí trati prosadil s vyšším startovním číslem. "Já z toho nakonec vyšel ještě dobře, ale člověk musí přemýšlet, jestli to vůbec má smysl, aby se závod za takových podmínek za každou cenu odjel," zkritizoval horšící se podmínky.

Pořadatele od rána trápil silný vítr v horní části trati, start proto posunuli do nižší polohy. I tak ale museli začátek několikrát odložit a poté i znovu upravit část sjezdovky, na které po přeháňce zůstala příliš velká vrstva měkkého sněhu.

Rakouské středisko převzalo závody SP na poslední chvíli poté, co je v lednu mezinárodní federace FIS kvůli šířícímu se koronaviru v Číně zrušila. Lyžaři si podle původního plánu měli 15. a 16. února v Jen-čchingu vyzkoušet nové tratě, které budou v roce 2022 hostit olympijské hry.

Muži - super-G: 1. Kilde (Nor.) 58,30, 2. M. Caviezel (Švýc.) -0,15, 3. Dressen (Něm.) -0,31, 4. Walder (Rak.) -0,52, 5. Casse (It.) -0,61, 6. Pinturault (Fr.) -0,63, 7. Sander (Něm.) a Ganong (USA) oba -0,64, 9. Jansrud (Nor.) -0,65, 10. Kriechmayr (Rak.) -0,96.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Kilde 336, 2. M. Caviezel 285, 3. Jansrud 265, 4. Mayer (Rak.) 264, 5. Kriechmyar 262, 6. Odermatt (Švýc.) 177.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 44 závodů): 1. Kilde 982, 2. Kristoffersen (Nor.) 903, 3. Pinturault 882, 4. Mayer 716, 5. Feuz (Švýc.) 697, 6. Kriechmayr 654, ...135. Zabystřan (ČR) 12.