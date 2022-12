Kilde vyhrál sjezd SP ve Val Gardeně, Odermatt poprvé chyběl na stupních vítězů

Val Gardena (Itálie) - Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál sjezd Světového poháru ve Val Gardeně a slaví čtvrté vítězství v sezoně. V průběžném pořadí seriálu lehce stáhl náskok vedoucího Švýcara Marca Odermatta, jenž poprvé chyběl na stupních vítězů a musel se spokojit s děleným sedmým místem.

Kilde sice na trati ve střední pasáži ztrácel, v závěru ale předvedl skvělý výkon a odsunul na druhé místo Johana Clareyho. Francouz, stříbrný z olympijského sjezdu v Pekingu, se v jednačtyřiceti letech mohl stát nejstarším vítězem v SP. O první výhru kariéry přišel o 35 setin sekundy.

"Miluju to tady, tohle je moje nejoblíbenější sjezdovka. A se sebevědomím, které teď mám, je možné úplně všechno," radoval se z pátého vítězství ve Val Gardeně Kilde, jenž ve čtvrtečním sjezdu na zkrácené trati skončil pátý. Z porážky Clareyho, který za tři týdny oslaví 42. narozeniny, byl ale trochu smutný. "Ale takový už je sport. On je na okruhu nejstarší, je to skvělý chlap a taky by si výhru zasloužil," dodal.

Zklamaný byl i Clarey, jehož bilanci úspěchů v SP nyní tvoří šest druhých míst a čtyři třetí. "Měl jsem dneska opravdu rychlé lyže. Věřil jsem ve vítězství a byl jsem hodně zklamaný, když Aleks projel cílem. Ale je to čest, stát s ním na stupních vítězů," konstatoval Francouz, jenž po této sezoně plánuje ukončit kariéru.

Životní třetí místo vybojoval domácí Mattia Casse, který se ve dvaatřiceti letech poprvé prosadil na stupně vítězů. Na čtvrtou příčku se se startovním číslem 32 probojoval Francouz Adrien Théaux, jeho krajan Cyprien Sarrazin skončil šestý, ačkoliv se na trať vydal až jako 61. v pořadí.

"Byl jsem nervózní jako snad nikdy. Až do konce se mohlo stát cokoliv," komentoval Kilde útok lyžařů ze zadních pozic.

Kilde si šestnáctým vítězstvím v SP upevnil vedení v hodnocení disciplíny před Odermattem. V celkovém pořadí seriálu vede Švýcar o 111 bodů.

Pořadí sjezdu mužů ve Val Gardeně: 1. Kilde (Nor.) 2:02,35, 2. Clarey (Fr.) -0,35, 3. Casse (It.) -0,42, 4. Théaux (Fr.) -0,67, 5. Crawford (Kan.) -0,69, 6. Sarrazin (Fr.) -0,87. Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 11 závodů): 1. Kilde 345 b., 2. Odermatt (Švýc.) 256, 3. Clarey 183, 4. Mayer 182, 5. Kriechmayr (oba Rak.) 169, 6. Crawford 141. Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Odermatt 636, 2. Kilde 525, 3. Mayer 268, 4. Kriechmayr 252, 5. Braathen (Nor.) 215, 6. Clarey 198.