Kilde v super-G v Beaver Creeku slavil vítězný návrat po těžkém zranění

Beaver Creek (USA) - Druhý superobří slalom Světového poháru v Beaver Creeku vyhrál norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde o tři setiny sekundy před čtvrtečním vítězem Marcem Odermattem. Švýcar si v Coloradu pojistil celkové vedení v seriálu i disciplíně.

Devětadvacetiletý vítěz SP z roku 2020 Kilde se prosadil poprvé v sezoně na pódium a hned na nejvyšší stupeň. Specialista na rychlostní disciplíny zároveň triumfoval poprvé od lednového pádu v tréninku, při němž si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a musel předčasně ukončit ročník. Pro sedmé vítězství v kariéře si dojel s číslem šest, hned za ním jedoucí Odermatt s ním prohrál v přepočtu o 80 centimetrů. Třetí místo obsadil k radosti domácích fanoušků Američan Travis Ganong.

"Je to úžasné. Včera byl den na houby, dnes to ale bylo mnohem lepší," radoval se Kilde, jenž čtvrteční závod nedokončil. "Říkal jsem si, že dnes udělám pouze další krůčky, žádné velké riskování. A všechno do sebe zapadlo," dodal po třetím závodě po dlouhé pauze.

Těžký pád měl Kildeho krajan Kjetil Jansrud, jenž skončil v levotočivé zatáčce v ochranných sítích. Olympijský vítěz v super-G ze Soči 2014 si při pádu přetočil levé koleno a musel být ošetřován, nakonec se ale dokázal postavit a sjel na lyžích do prostoru cíle. S podezřením na zlomeninu klíční kosti a zranění kolena nicméně šestatřicetiletý Nor putoval do nemocnice ve Vailu.

O víkendu se na těžké sjezdovce Birds of Prey jedou dva sjezdy.