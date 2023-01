Kilde i se zlomeninou v zápěstí zopakoval loňský triumf v Kitzbühelu

Kitzbühel (Rakousko) - Norský favorit Aleksander Aamodt Kilde vyhrál i s poraněnou rukou stejně jako loni sjezd v Kitzbühelu. Sedmý triumf v sezoně Světového poháru a pátý v královské rychlostní disciplíně vybojoval s výrazným náskokem 67 setin sekundy před francouzským veteránem Johanem Clareym, kterému opět uniklo první vítězství v kariéře.

Třetí skončil Američan Travis Ganong s odstupem 95 setin. Rakušan Vincent Kriechmayr, který vyhrál v pátek první sjezd na Hahnenkammu, byl pátý. Šestnáctým místem se rozloučil s lyžováním olympijský vítěz a mistr světa Švýcar Beat Feuz, který si do Kitzbühelu naplánoval poslední závod kariéry.

Kilde si dojel pro dvacáté vítězství ve Světovém poháru dva dny poté, co si v závěrečném tréninku zlomil zápěstní kůstku. Spravil si chuť po pátečním závodu, v němž v závěru chyboval a obsadil až 16. místo. "Dneska jsem se cítil dobře a nic mě nebolelo. Je to jen trochu náročné na hlavu," uvedl třicetiletý Nor.

Navzdory noční sněhové nadílce se organizátorům povedlo upravit trať tak, že ji nemuseli zkrátit. Závod se jel za sněžení a zhoršené viditelnosti. "V tom počasí to bylo obtížné," připustil Kilde, který startoval s číslem 14.

S dvanáctkou jel Clarey a jen chvíli mohl živit naději na premiérový triumf ve Světovém poháru, který by vybojoval ve 42 letech a 14 dnech jako nejstarší lyžař v historii.

Náročný závod vynechal lídr celkového pořadí Světového poháru Marco Odermatt, který v pátek málem upadl. Švýcarský univerzál má stále před druhým Kildem komfortní náskok 225 bodů. V hodnocení sjezdu zvýšil Nor své vedení na 156 bodů před Kriechmayrem.

Pořadí sjezdů můžů SP v Kitzbühelu: 1. Kilde (Nor.) 1:56,90, 2. Clarey (Fr.) -0,67, 3. Ganong (USA) -0,95, 4. Casse (It.) -0,99, 5. Kriechmayr (Rak.) -1,30, 6. Alexander (Kan.) a Striedinger (Rak.) oba -1,50. Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 11 závodů): 1. Kilde 620, 2. Kriechmayr 464, 3. Odermatt (Švýc.) 386, 4. Clarey 276, 5. Casse 233, 6. Crawford (Kan.) 227. Průběžné pořadí SP (po 21 z 38 závodů): 1. Odermatt 1186, 2. Kilde 961, 3. Kriechmayr 677, 4. Kristoffersen 665, 5. Braathen (Nor.) 525, 6. Meillard (Švýc.) 507.