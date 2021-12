Kilde den po triumfu v super-G ovládl v Beaver Creeku také sjezd

Beaver Creek (USA) - Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál sjezd Světového poháru v Beaver Creeku. Na náročné sjezdovce Birds of Prey zvítězil před Matthiasem Mayerem z Rakouska.

Devětadvacetiletý Kilde navázal na triumf z pátečního superobřího slalomu. V něm si v Coloradu připsal první úspěch od lednového pádu v tréninku, při němž si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a musel předčasně ukončit ročník.

Vítěz Světového poháru z roku 2020 porazil Mayera o 66 setin a připsal si osmé vítězství v kariéře. "Neskutečné, vůbec tomu nemůžu uvěřit. Je to paráda, když vám to takhle jezdí. Ještě nikdy jsem si lyžování tolik neužíval. Dneska už jsem cítil únavu, ale jelo to dobře," liboval si Kilde.

Třetí příčku obsadil se ztrátou jedné sekundy nejlepší sjezdař posledních čtyř sezon Beat Feuz ze Švýcarska. Patnáctý byl jeho krajan Marco Odermatt a s 346 body vede průběžné pořadí Světového poháru. Na druhém místě je Mayer (310), na třetí příčku si díky vítězství polepšil Kilde (229).

V neděli je v Beaver Creeku na programu další sjezd.

Pořadí sjezdu mužů v Beaver Creeku: 1. Kilde (Nor.) 1:39,63, 2. Mayer (Rak.) -0,66, 3. Feuz (Švýc.) -1,01, 4. Marsaglia -1,20, 5. Paris (oba It.) -1,23, 6. Cochra-Siegle (USA) -1,24, 7. Hintermann (Švýc.) -1,28, 8. Hemetsberger -1,35, 9. Kriechmayr (oba Rak.) -1,36, 10. Serjested (Nor.) -1,48. Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 11 závodů): 1. Mayer 180 b., 2. Kilde 129, 3. Feuz 120, 4. Kriechmayr 109, 5. Paris 77, 6. Odermatt (Švýc.) 66. Průběžné pořadí SP (po 6 z 36 závodů): 1. Odermatt 346, 2. Mayer 310, 3. Kilde 229, 4. Kriechmayr 199, 5. Feuz 160, 6. Pinturault (Fr.) 125.