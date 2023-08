Kia chystá představení novinky EV5

Již 25. srpna by se v Číně měl představit zbrusu nový elektromobil korejské značky Kia. Podle informací korejského webu Koreancarblog.com, půjde o přeměnu loňského koncepčního vozu EV5 Concept do podoby sériového modelu.

Jak už je zřejmé z čísla v označení, bude to o něco menší automobil než je již v současnosti prodávaná Kia EV6. Zřejmě tak vyplní mezeru mezi tímto vozem a modelem Niro.

Auto je zkonstruováno na základě platformy E-GMP, kterou využívají zmíněná Kia EV6 a modely Hyundai Ioniq 5 a 6, ovšem na rozdíl od nich nebude jeho elektrická soustava pracovat s napětím 800, nýbrž jen 400 Voltů. To bude znamenat úsporu v nákladech a tudíž nižší cenu. Ta by mohla startovat na evropském trhu přibližně na úrovni 35 000 eur.

Vinou tohoto řešení se o něco prodloužení doba nabíjení. Dojezd by však měl být velice slušný. Do vozu totiž půjde objednat baterii s kapacitou až 82 kWh, což by mělo zajistit dojezd až 600 kilometrů v normovaném režimu WLTP.

Nová Kia EV5 bude dostupná nejdříve pro čínské zákazníky. První kusy pro zákazníky by sem měly dorazit již v listopadu. V Evropě a také třeba v USA se očekává zahájení prodeje v průběhu příštího roku.

