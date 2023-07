KGK a House of Lobkowicz sezvaly partnery a příznivce české účasti na Expo 2025

Na dvě stovky hostů dorazily i přes parné počasí na setkání partnerů a příznivců Expo 2025, které uspořádaly poslední červnové pondělí v Praze Kancelář generálního komisaře (KGK) a House of Lobkowicz. Zúčastnil se také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a japonský velvyslanec v České republice Hideo Suzuki.

Generální komisař Ondřej Soška odhalil na akci miniaturu modelu českého pavilonu, informoval o stavu příprav české účasti na světové výstavě Expo a podepsal osm memorand o spolupráci s klíčovými institucemi z oblasti mediální sféry, státní i soukromé sféry. „Japonci v areálu výstaviště na ostrově Jumešima započali stavební práce a pokračují poměrně progresivně. My jako Česko jsme zahájili proces k získání stavebního povolení pro národní pavilon na Expo 2025 v japonské Ósace jako druhá země hned po Švýcarsku z celkových 153 potvrzených účastnických zemí,“ sdělil na setkání partnerů a příznivců Expo 2025 v Lobkowiczkém paláci generální komisař Ondřej Soška, který se minulý týden vrátil z Japonska. Během své cesty se setkal mimo jiné s ministrem pro Expo 2025 Naoki Okadou a starostou Ósaky Hidejuki Jokojamou, kteří oba ocenili design českého pavilonu od Apropos Architects, Terezy Šváchové a Nikolety Slovákové.

„Díky skvělé pozici pozemku i výrazného designu českého národního pavilonu věříme, že český národní pavilon bude patřit mezi nejvýraznější a nejnavštěvovanější pavilony celého Expa v Ósace a bude skvěle reprezentovat naši zemi ve velké mezinárodní konkurenci. Náš pavilon ocenila nejen odborná porota architektonické soutěže a okruh lidí, kteří se okolo příprav pohybují, ale i široká veřejnost a renomovaní odborníci,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Dodal, že se těší, až za 656 dní výstava v Ósace začne a návštěvníci si budou moci pavilon prohlédnout.

Generální komisař Ondřej Soška podepsal před a během setkání v Lobkowiczkém paláci memoranda o spolupráci s House of Lobkowicz, Českým rozhlasem, Českou televizí, státními agenturami CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism, Svazem průmyslu a dopravy a platformou pro startupy Startup Disrupt.

Memorandum s House of Lobkowicz se věnuje záměru prezentovat muzeum a kreativní centrum vznikající v rodném domě Antonína Dvořáka během a světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace i během příprav české účasti v tuzemsku. Memoranda s Českou televizí a Českým rozhlasem jsou základem pro další mediální spolupráci během příprav české účasti a pro dobu konání světové výstavy Expo 2025 v Ósace.

Kancelář generálního komisaře plánuje spolupracovat s agenturou CzechTrade na podpoře českých exportérů, kteří by chtěli expandovat do Japonska nebo rozšiřovat své obchodní aktivity v regionu Asie-Pacifik. Světová výstava by také mohla pomoci přilákat nové zahraniční investice do Česka, případně rozšířit ty stávající. Podle generálního ředitele CzechInvestu Petra Očka je Expo obrovskou příležitostí.

Platí to i pro lákání potenciálních japonských turistů, které by CzechTourism chtěl přivést nejen do Prahy, ale také do regionů. Česko chce na světové výstavě představit významné české firmy, místní exportéry, start-upy, inovace a technologie, se zajištěním důstojné prezentace mu proto pomůže také Svaz průmyslu a dopravy jakožto největší zaměstnavatelský svaz, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy, a startupová platforma Startup Disrupt.