Charleston (USA)/Monterrey (Mexiko) - Domácí Američanka Madison Keysová vyhrála turnaj na zelené antuce v Charlestonu a slaví čtvrtý titul v kariéře, první na antukovém povrchu. Ve finále premiérově přehrála bývalou světovou jedničku i tamní šampionku Caroline Wozniackou z Dánska 7:6, 6:3.

Wozniacká se radovala z trofeje v Charlestonu v roce 2011 a v neděli mohla načít čtvrtou desítku titulů. Po zdravotních problémech a mizerných výsledcích v dosavadním průběhu sezony však osmadvacetiletá Dánka poslední zápas nezvládla.

O čtyři roky mladší Keysová si v novém světovém žebříčku polepší o čtyři místa na čtrnácté a z Charlestonu odjela novým vozem Volvo díky hlavnímu sponzorovi turnaje. Na titul čekala rok a půl.

Naposledy vyhrála Keysová turnaj v srpnu 2017 ve Stanfordu, o měsíc později pak hrála finále US Open. "Caroline se mi dařilo držet pod tlakem a diktovat výměny. Začínám věřit tomu, že na antuce můžu hrát dobře," řekla.

Na patnácté letošní akci WTA Tour je Keysová patnáctou jinou vítězkou, což historie okruhu nepamatuje.

Muguruzaová obhájila titul v Monterrey, Azarenková finále vzdala

Španělka Garbiňe Muguruzaová obhájila vítězství na turnaji v Monterrey a získala sedmý titul v kariéře. Druhé nasazené hráčce ve finále vzdala Běloruska Viktoria Azarenková, duel dvojnásobných grandslamových šampionek a bývalých světových jedniček skrečovala za stavu 1:6, 1:3 kvůli zranění pravé nohy.

Muguruzaová dokázala obhájit titul poprvé v kariéře. Naposledy se z trofeje radovala právě před rokem v Mexiku. "Je skvělé být zpátky a obhájit titul. To není nikdy snadné," řekla Španělka na kurtu. "Každý titul je sladký. Závěr byl trochu zvláštní, protože Vika byla zraněná. Ale je to úžasný pocit vyhrát tu vloni a teď znovu. Měla jsem těžké soupeřky, letošní pavouk byl nejlepší," dodala.

Azarenková, která se na okruhu WTA dostala do finále po třech letech, ztratila úvodní set za 44 minut. Třikrát v něm přišla o podání, sama naopak nedokázala ani jeden z šesti brejkbolů využít. Poté si vyžádala pauzu na ošetření, se zavázaným lýtkem ale měla v druhé sadě očividné problémy s pohybem.

"Je smůla, že jsem dneska nemohla hrát naplno, ale snažila jsem se, jak nejvíc to šlo," slzela Azarenková, která se do finále dostala poprvé od prosince 2016, kdy přivedla na svět syna. "Chtěla bych poděkovat synkovi Leovi, který tu se mnou není. Moc bych si přála, aby tu byl a mohli jsme to prožívat spolu, protože je to mimořádné," dodala za aplausu diváků.

Výsledky tenisových turnajů žen

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj v Charlestonu

(zelená antuka, dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Keysová (8-USA) - Wozniacká (5-Dán.) 7:6 (7:5), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Grönefeldová, Rosolská (4-Něm./Pol.) - Chromačevová, Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (9:7), 6:2.

Turnaj v Monterrey

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Muguruzaová (2-Šp.) - Azarenková (5-Běl.) 6:1, 3:1 skreč.

Čtyřhra - finále:

Muhammadová, Sanchezová (3-USA) - Adamczaková, Mooreová (Austr.) 7:6 (7:2), 6:4.