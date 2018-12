Los Angeles - Kevina Spaceyho čeká kvůli obvinění ze sexuálního útoku 7. ledna soud. V pondělí to oznámilo státní zastupitelství v americkém státě Massachusetts. Herec se podle zpravodajského serveru BBC brání videem, v němž se stylizuje do své postavy ze seriálu Dům z karet a vysvětluje, že je nevinný. Incident se měl odehrát v červenci 2016 v restauraci na ostrově Nantucket. Spaceyho už v minulosti z obtěžování obvinilo víc než třicet mužů.

O případu, v němž figuroval jako údajná oběť její 18letý syn, informovala loni v listopadu bývalá televizní moderátorka Heather Unruhová. Spacey prý mladíkovi kupoval drinky, přestože pití alkoholu je v Massachusetts povoleno až od 21 let. Posléze se začal choval útočně a osahávat jej na intimních částech těla.

"Nehodlám platit za něco, co jsem neudělal," říká herec v tříminutovém videu s přízvukem hlavní postavy Franka Underwooda a obrací se přímo k divákovi. Je to jeho první veřejné vystoupení od doby, kdy padlo první obvinění. Snímek nazval Let me be Frank (Dovolte mi být Frankem), což je zároveň slovní hříčka, protože frank v angličtině znamená upřímný.

Jako první devětapadesátiletého herce loni v říjnu obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14. Spacey se Rappovi za "nevhodné chování" omluvil.

Už loni na podzim se objevily informace, že Spacey za svého působení v londýnském divadle Old Vic údajně sexuálně obtěžoval nejméně dvacet mužů. Držitel filmové ceny Oscar byl uměleckým ředitelem londýnského divadla v letech 2004 až 2015. Vyšetřován je i v Británii.

Obvinění měla pro jinak uznávaného herce tvrdý dopad. Mezinárodní akademie televizních umění a věd se rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy. Společnost Netflix, která produkuje seriál Dům z karet, pak pozastavila natáčení jeho další řady. V nakonec ještě natočené závěrečné šesté sérii už Spacey chybí.