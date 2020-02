Keown označil výkon Arsenalu po vyřazení z EL za neprofesionální

Londýn - Fotbalisté Arsenalu se ve druhém kole Evropské ligy postarali o největší překvapení, když vůbec nezvládli prodloužení domácí odvety s Olympiakosem a vypadli. Londýnský celek tak nezopakuje finálovou účast z minulé sezony a jeho bývalý obránce Martin Keown označil výkon hráčů za neprofesionální.

Arsenal první zápas v Řecku vyhrál 1:0, ale do prodloužení čtvrteční odvetu poslal Pape Cissé, který se postaral o jedinou branku normální hrací doby. Domácí poté sedm minut před koncem vyrovnali a měli postup na dosah, jenže v poslední minutě neuhlídali Júsufa El Arabiho, který poslal Olympiakos do osmifinále.

"Výkon Arsenalu byl obrovské zklamání. Spousta hráčů předvedla neprofesionální výkony, od Arsenalu to byl neuvěřitelně mizerný zápas," řekl Keown v rozhovoru pro stanici BT Sport. "Poprvé jsem měl pocit, že hráči neposlouchají trenéra a trenér neví, co změnit," dodal.

"Když se podíváte na jednotlivé výkony, tak u každého hráče dojdete k závěru, že do toho nedal všechno. Nicolas Pépé se musí zlepšit, Gabriel Martinelli měl přijít na hřiště mnohem dřív, Granit Xhaka to odchodil," prohlásil Keown, který za Arsenal hrával v letech 1993 až 2004 a získal s ním tři tituly.

Trenér Mikel Arteta byl z vyřazení zklamaný, ale odmítl kritizovat jednotlivé hráče. "Je to kruté a hodně to bolí. Je to obrovské zklamání, ale za to, jak hráli, jsem na hráče pyšný. Bylo by skvělé, kdybychom postoupili a hodně by nám to pomohlo," uvedl kouč Arsenalu, jemuž se příliš nedaří ani v anglické lize, kde je na devátém místě.