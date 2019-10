Keňan Kipchoge zaběhl maraton pod dvě hodiny

Vídeň - Keňan Eliud Kipchoge dokázal jako první vytrvalec v historii uběhnout maraton pod dvě hodiny. Ve Vídni dosáhl čtyřiatřicetiletý olympijský vítěz času 1:59:40, jeho výkon však nebude oficiálním světovým rekordem. Nebyl totiž dosažen v závodě, ale při speciálním pokusu, při němž mu s tempem pomáhalo 41 vodičů.

Kipchoge se o prolomení dvouhodinové hranice v běhu na 42,195 kilometru pokusil už před dvěma lety, tehdy mu ale na motoristickém okruhu v Monze o 25 sekund odolala. Oficiálním světovým rekordem je Kipchogeho výkon 2:01:39 z loňského maratonu v Berlíně.

Do projektu s názvem INEOS 1:59 Challenge odstartoval Kipchoge v chladném vídeňském ránu v 8:15, čas startu byl v pátek stanoven podle předpovědi počasí. V bílém dresu běžel světový rekordman v hlavní aleji Prátru obklopený skupinou sedmi vodičů, kteří se pravidelně střídali. Před nimi jelo doprovodné vozidlo přesně určeným tempem 2:50 na kilometr.

Vytrvalce nezpomalily ani dešťové kapky, s nimiž předpověď nepočítala. Jedenadvacet kilometrů zvládli za 59:35, což znamenalo jedenáct sekund k dobru, a dál se pečlivě drželi zelené laserové čáry před sebou. Zatímco předloni v Monze Kipchoge na posledních kilometrech zvolnil, tentokrát před hlasitě povzbuzujícími fanoušky tempo udržel.

V závěru už nechal vodiče za sebou a zdravil nadšené diváky, protože bylo jasné, že hranice dvou hodin padne. V cíli se maratonský rekordman objal s manželkou a bez viditelných známek únavy přidal ještě pár desítek metrů svižného běhu s keňskou vlajkou.

"Unavený jsem, bylo to těžké. Ale vodiči patří k nejlepším běžcům na světě a počínali si skvěle, to musím nesmírně ocenit," řekl Kipchoge, který už před startem přirovnal maratonský čas pod dvě hodiny k přistání na Měsíci. V cíli zavzpomínal i na první míli pod čtyři minuty, kterou v roce 1954 zaběhl Roger Bannister. "Asi je to od té doby největší atletický mezník, ukázali jsme světu, že člověk nemá hranice. Snad to bude inspirací pro další lidi," dodal.

V týmu 41 vodičů byly výrazné běžecké osobnosti jako bratři Jakob, Filip a Henrik Ingebrigtsenové, olympijský vítěz Matthew Centrowitz, evropský rekordman v půlmaratonu Julien Wanders, vicemistr světa Selemon Barega, mistr světa v krosu Jacob Kiplimo nebo řada vítězů Diamantové ligy.