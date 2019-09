Kempný věří, že bude plně připravený na start nové sezony NHL

Arlington (USA) - Hokejový obránce Michal Kempný vyhlíží s optimismem start nové sezony NHL a věří, že ho po dlouhé rekonvalescenci po operaci zraněného stehenního svalu prožije na ledě. Přesně šest měsíců od zákroku dojde 2. října na souboj dvou posledních vítězů Stanley Cupu, v němž Kempného Washington vyjede na led St. Louis.

Kempný se zranil 20. března při souboji s Tampou Bay a následná operace zkraje dubna ho připravila o play off, které pro Capitals skončilo už po sedmi zápasech prvního kola s Carolinou. Doba na zotavení byla odhadnuta na čtyři až šest měsíců. A i když si brzy devětadvacetiletý rodák z Hodonína není jistý, zda naskočí již do přípravného kempu od 13. září, proti Blues chce být zpátky v sestavě.

"Pokud by se mi podařilo absolvovat kemp, bylo by to skvělé. A když ne, mým cílem bude, abych byl zcela připravený na start sezony. Být zdravý na první zápas, a to na sto procent. Nechci, aby mě zbytečně pronásledovaly nějaké problémy, takže jdu krok za krokem a poslouchám naše doktory. Každý den na sobě tvrdě pracuju. Spousta práce už je za mnou a zároveň mnoho práce ještě přede mnou," uvedl po úterním tréninku Kempný.

Kempný se vrátil do zámoří před dvěma týdny a od té doby se připravuje a bruslí pod dohledem trenérů Capitals v čele s kondičním koučem Markem Nemishem. "Nepochybně potřebuju ještě nějaký čas, ale jsem blíž a blíž, tak uvidíme. Kvůli noze jsem toho přes léto moc nenabruslil a jde o pozvolný proces, ale cítím se líp a líp. Myslím, že už si zvykám a mé bruslení se zlepšuje," přiblížil Kempný.

I když v Česku nezahálel a snažil se nabrat kondici jízdou na trenažéru a běháním po schodech, tréninkové dávky v zámoří pro něho nebyly vůbec snadné. "Po tom prvním týdnu, co jsme každý den bruslili a makali, jsem byl pěkně zničený. Nohu pořád cítím, ale to je zcela běžné po zranění, není to nic špatného, jen známka toho, že to chce ještě trochu času," uvedl Kempný.

Vítěz Stanley Cupu vytvořil v minulé sezoně, která byla jeho třetí v NHL, elitní obrannou dvojici s Američanem Johnem Carlsonem a v 71 zápasech strávil průměrně na ledě přes 19 minut. Nasbíral přitom 25 bodů za šest branek a 19 asistencí, což byla ve všech třech statistikách jeho nová osobní maxima v základní části NHL.