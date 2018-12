New York - Hokejisté Washingtonu porazili v NHL i s přispěním dvou asistencí Michala Kempného na svém ledě New Jersey 6:3 a připsali si sedmou výhru v řadě. Hlavním strůjcem úspěchu byl Nicklas Bäckström, který po téměř čtyřech letech vstřelil hattrick a navrch přidal asistenci.

Kempný zažívá produktivní období. Český obránce během vítězné série Washingtonu zaznamenal dva rozdílové góly a čtyři přihrávky. Kromě Kempného už ale žádný jiný český hráč v pátečním programu soutěže nebodoval a brankáři Petr Mrázek i David Rittich zůstali na střídačce.

Kempný si připsal přihrávku u prvního gólu zápasu, ale hlavní podíl na něm měl Alexandr Ovečkin. Ruský útočník převzal ve středním pásmu puk, při průniku na sebe natáhl pozornost bránících hráčů a naservíroval kotouč Bäckströmovi před odkrytou branku. Český obránce získal druhý bod ve třetí třetině, když přihrál do jízdy Andremu Burakovskému, který se prosmýkl mezi dvěma beky a zvýšil na 3:1.

Washington vstřelil třetí gól krátce poté, co ubránil pětiminutové oslabení. Vyšší trest obdržel Tom Wilson, který byl vyloučen do konce utkání za úder do hlavy. Wilson si přitom už v úvodu sezony odpykal čtrnáctizápasovou suspendaci za stejný prohřešek a hrozí mu další. Tentokrát trefil zezadu po odehrání kotouče Bretta Seneyho. Útočník New Jersey chvíli ležel otřesený na ledě, pak zamířil na ošetřovnu, ale utkání dohrál.

"Zasáhl mě hlavně do zadní části (levého) ramene. Nevím ale, zda mě trefil úmyslně nebo ne. Ještě jsem neměl šanci si prohlédnout opakovaný záběr," uvedl Seney. Wilsona, který po utkání s novináři nemluvil, obhajoval trenér Washingtonu Todd Reirden. S verdiktem nesouhlasil.

"Hlídal si svého hráče u mantinelu a on (Seney) k němu míří otočený zády. (Wilson) se ho nepokoušel trefit, naopak se mu chtěl vyhnout. Byl to náhodný střet. Jakýkoli jiný hráč by byl možná vyloučen za nedovolené bránění," zlobil se kouč.

Wilson předtím skóroval v pátém utkání v řadě, když z téměř nulového úhlu nachytal brankáře Keitha Kinkaida. Ovečkin se gólem s pořadovým číslem 626 osamostatnil na patnáctém místě v historické tabulce střelců, předstihl Joea Sakica. Na druhé straně vyšel počtvrté naprázdno Pavel Zacha.

Calgary porazilo doma Los Angeles 4:1 a soupeři dovolilo jen čtrnáct střel. Dvě branky dal Mikael Backlund a nerozhodný stav 1:1 zlomil v 48. minutě Johnny Gaudreau.

"Dobře jsme bruslili, dostávali jsme puk do pásma a snažili jsme se je utahat, protože hráli druhý zápas ve druhém dni. Byl to možná trochu divný a nudný zápas, ale kluci dodržovali plán a vyhráli jsme. To je hlavní," řekl gólman Mike Smith, jenž dostal v brance přednost před Rittichem. Jejich spoluhráč Michael Frolík kvůli zranění v dolní části těla vynechal pátý zápas za sebou.

Mrázek i vinou zdravotních problémů nechytal už téměř měsíc a svou šanci během té doby využil Curtis McElhinney. Kanadský gólman vychytal v této sezoně Carolině sedm výher v deseti startech a až do 57. minuty držel nulu i v utkání s Anaheimem. Kalifornský klub nakonec vyhrál 2:1 v prodloužení, které rozhodl Ryan Getzlaf. "Gólman byl opět velmi dobrý. Ale s výkony spousty hráčů dnes nejsem spokojený," podotkl kouč Caroliny Rod Brind'Amour.

Výsledky:

Florida - Buffalo 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 19. McCann, 52. Dadonov, 63. Barkov - 11. Skinner, 23. S. Reinhart. Střely na branku: 43:24. Diváci: 12.179. Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. Ullmark (Buffalo), 3. Dadonov (Florida).

Washington - New Jersey 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Branky: 4., 51. a 60. Bäckström (na první Kempný), 21. T. Wilson, 46. Burakovsky (Kempný), 59. Ovečkin - 30. Zajac, 53. Hischier, 59. Marcus Johansson. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. Holtby, 3. Ovečkin (všichni Washington).

Carolina - Anaheim 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 19. Svečnikov - 57. Aberg, 62. Getzlaf. Střely na branku: 34:29. Diváci: 13.987. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Getzlaf (oba Anaheim), 3. McElhinney (Carolina).

Colorado - St. Louis 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 22. Zadorov, 43. Rantanen - 5. Tarasenko, 20. Steen, 62. Parayko. Střely na branku: 29:37. Diváci: 18.021. Hvězdy zápasu: 1. Parayko (St. Louis), 2. Varlamov (Colorado), 3. Tarasenko (St. Louis).

Calgary - Los Angeles 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 1. a 60. Backlund, 48. J. Gaudreau, 60. Monahan - 34. Kempe. Střely na branku: 37:14. Diváci: 17.989. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Brodie, 3. M. Smith (všichni Calgary).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 26 18 1 7 98:75 37 2. Buffalo 27 17 3 7 85:76 37 3. Toronto 26 18 0 8 93:67 36 4. Boston 25 14 4 7 69:60 32 5. Montreal 25 11 5 9 77:83 27 6. Detroit 25 11 3 11 72:83 25 7. Ottawa 26 11 3 12 92:107 25 8. Florida 24 10 4 10 78:86 24

Metropolitní divize:

1. Washington 25 15 3 7 90:77 33 2. Columbus 25 15 2 8 88:80 32 3. Carolina 25 12 4 9 66:69 28 4. NY Rangers 26 13 2 11 75:79 28 5. NY Islanders 24 12 3 9 73:70 27 6. Pittsburgh 24 10 5 9 81:80 25 7. New Jersey 24 9 4 11 71:82 22 8. Philadelphia 24 10 2 12 72:86 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 26 17 1 8 83:64 35 2. Colorado 26 15 5 6 97:73 35 3. Winnipeg 24 14 2 8 83:71 30 4. Minnesota 25 14 2 9 80:71 30 5. Dallas 26 13 3 10 72:70 29 6. Chicago 26 9 5 12 73:96 23 7. St. Louis 24 9 3 12 73:79 21

Pacifická divize:

1. Calgary 26 15 2 9 88:74 32 2. Anaheim 28 13 5 10 64:78 31 3. San Jose 26 12 5 9 80:82 29 4. Vegas 27 14 1 12 81:76 29 5. Edmonton 25 12 2 11 68:78 26 6. Vancouver 28 11 3 14 81:100 25 7. Arizona 24 11 2 11 60:65 24 8. Los Angeles 26 9 1 16 56:82 19