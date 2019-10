Kempný ozdobil návrat gólem, Gudas se pobil, Mrázek byl střídán

Obránce týmu NHL Washington Capitals Michal Kempný střílí gól v zápase s New York Rangers .

New York - Obránce Michal Kempný odehrál v NHL zápas po více než půlroce a návrat ozdobil gólem, kterým pomohl Washingtonu k výhře 5:2 nad New York Rangers. Brankář Caroliny Petr Mrázek, který v předchozím startu vychytal čisté konto, byl v Anaheimu ve 26. minutě za stavu 0:4 střídán. Český gólman si připsal jen devět zásahů a Hurricanes prohráli 2:4.

Kempný se zranil koncem března v utkání s Tampou Bay během potyčky se Cedricem Paquettem, podstoupil 2. dubna operaci stehenního svalu a přišel o play off, ve kterém měl s Washingtonem obhajovat Stanleyův pohár. Pro českého obránce tak skončila nešťastně sezona, ve které si vytvořil osobní rekordy v počtu vstřelených gólů (6) i asistencí (19) a byl s 24 kladnými body nejlepší v týmu ve statistice +/-.

"Prožil jsem hodně těžkých dní, zejména na začátku rehabilitace, v které mě i malé krůčky dělaly šťastným. Je to součást procesu léčby, ale už je to za mnou a zaměřuju se na přítomnost," řekl Kempný. "Aktuálně se cítím dobře, nohy fungují. Musím poděkovat celé organizaci, spoluhráčům rodině a přátelům, že mě po celou dobu podporovali a pomáhali mi. Moc to pro mě znamená," dodal.

Trenér Washingtonu Todd Reirden s nasazením Kempného po zranění nespěchal, v dřívějších rozhovorech zdůrazňoval, že je důležité, aby byl český obránce stoprocentně fit. Kouč zařadil Kempného v utkání s Rangers do třetí obranné dvojice k Radkovi Gudasovi a na ledě ho nechal hrát necelou čtvrthodinu. "Nebylo by moc chytré dát mi 25 minut za zápas. Musím jít krok krokem, soustředit se na moji hru a opět si osvojit ztracené návyky," konstatoval Kempný.

Českého hráče "přivítal" v páté minutě Brendan Lemiuex tvrdým nárazem na mantinel, který se nelíbil Gudasovi, takže soupeře vyzval na pěstní výměnu. Rvačka netrvala dlouho a Lemiuex českého obránce rychle povalil na led.

Kempného chvíle nastala v čase 15:16, kdy z dorážky dostal Washington do vedení 2:1. "Skvěle vystřelil Carlson, výbornou práci odvedl Ovečkin před brankou. Jen jsem sebral puk a měl před sebou odkrytou branku. Bylo v tom i trochu štěstí," řekl Kempný.

Obránce John Carlson si u jeho branky připsal asistenci, v zápase celkem nasbíral tři přihrávky a má stejně bodů (17) jako lídr kanadského bodování soutěže Connor McDavid z Edmontonu.

"Hraje teď úžasně," řekl Kempný o Carlsonovi, se kterým tvořil obrannou dvojici v cestě Washingtonu za Stanleyovým pohárem v roce 2018. Devětadvacetiletý rodák z Hodonína také předpověděl, že by Carlson mohl jednou získat Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce soutěže. "Je to skvělý chlap, spoluhráč i samozřejmě obránce. Hraje neskutečně a má obrovskou formu," doplnil.

Do statistik se mohl za stavu 3:1 zapsat i další Čech ve službách Washingtonu Jakub Vrána, který byl v úniku faulován a rozhodčí nařídil trestné střílení. Třiadvacetiletý pražský rodák nic nevymýšlel, ale jeho střelu kryl Henrik Lundqvist betonem.

Mrázek si v předchozích čtyřech startech připsal pokaždé výhru, ale v Anaheimu vydržel v brance jen do 26. minuty, v níž ho překonal z úhlu v oslabení Carter Rowney. "Nesnáším, když musím střídat gólmany," řekl trenér Caroliny Rod ́Brind'Amour. "Nebyla to jeho chyba, nechali jsme ho na holičkách. Spousta našich hráčů dnes spala. Nechtěl jsem, aby to odnesl za ně," podotkl.

Mrázek do zápasu vstupoval s 98 minut trvající neprůstřelností. O čisté konto ale přišel už po čtyřech minutách a u první branky utkání si připsal přihrávku Ondřej Kaše. Carolina po změně gólmanů ještě ve druhé třetině snížila na 2:4, ale v dalším průběhu už žádné góly nepadly.

Pittsburgh porazil Dallas 4:2 i díky asistenci Dominika Simona. Po přihrávce českého útočníka skóroval po hezké individuální akci Kris Letang, který si položil dva bránící hráče a pod chrániči Antona Chudobina dostal Penguins ve 47. minutě do vedení 2:1. Následně mohl vyrovnat Radek Faksa, ale zastavila ho tyč a domácí uklidnil třetím gólem Patric Hörnqvist. Stars, kteří prohráli poosmé z devíti utkání, snížili a trefili při power play opět tyč. Výhru vzápětí zpečetil Letang.

Edmonton udolal na svém ledě Detroit 2:1 a vyhoupl se do čela soutěže. Jednu z branek vítězů dal James Neal, který se v tabulce střelců NHL odpoutal na prvním místě od Davida Pastrňáka.

Výsledky NHL:

Florida - Colorado 4:5 v prodl., Pittsburgh - Dallas 4:2, Chicago - Columbus 3:2 v prodl., Edmonton - Detroit 2:1, Washington - NY Rangers 5:2, Anaheim - Carolina 4:2.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 8 17 (5+12) 2. J. Carlson (Washington) 9 17 (3+14) 3. Draisaitl (Edmonton) 8 16 (6+10) 4. Pastrňák (Boston) 7 13 (8+5) 5. Crosby (Pittsburgh) 8 12 (4+8) 6. Scheifele (Winnipeg) 9 12 (4+8) 7. Laine (Winnipeg) 9 12 (3+9) 8. Mark Stone (Vegas) 8 11 (5+6) 9. Marchand (Boston) 7 11 (4+7) 10. Neal (Edmonton) 8 10 (9+1) 114. Vrána (Washington) 9 5 (3+2) 117. Hertl (San Jose) 7 5 (2+3) 128. Nečas (Carolina) 9 5 (2+3) 139. O. Kaše (Anaheim) 8 5 (1+4) 152. Palát (Tampa Bay) 7 4 (3+1) 159. Nosek (Vegas) 8 4 (3+1) 183. Zacha (New Jersey) 6 4 (1+3) 192. Simon (Pittsburgh) 8 4 (1+3)

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 8 6 1 1 30:18 13 2. Boston 7 5 1 1 19:14 11 3. Tampa Bay 7 4 1 2 27:21 9 4. Toronto 8 4 1 3 31:28 9 5. Montreal 7 3 2 2 26:24 8 6. Florida 7 2 3 2 23:29 7 7. Detroit 8 3 0 5 19:28 6 8. Ottawa 6 1 1 4 14:22 3

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 8 6 0 2 32:20 12 2. Washington 9 5 2 2 31:28 12 3. Carolina 9 6 0 3 30:25 12 4. NY Islanders 7 4 0 3 18:18 8 5. Columbus 7 3 1 3 16:23 7 6. Philadelphia 5 2 1 2 14:15 5 7. NY Rangers 5 2 0 3 15:19 4 8. New Jersey 7 1 2 4 18:31 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 7 6 1 0 29:19 13 2. St. Louis 7 3 3 1 22:24 9 3. Nashville 7 4 0 3 30:28 8 4. Winnipeg 9 4 0 5 27:33 8 5. Chicago 5 2 1 2 15:15 5 6. Dallas 9 1 1 7 17:30 3 7. Minnesota 7 1 0 6 14:29 2

Pacifická divize:

1. Edmonton 8 7 0 1 31:20 14 2. Anaheim 8 6 0 2 22:14 12 3. Vegas 8 5 0 3 29:21 10 4. Calgary 8 4 1 3 23:22 9 5. Vancouver 6 4 0 2 22:14 8 6. Arizona 6 3 1 2 16:11 7 7. San Jose 7 3 0 4 18:24 6 8. Los Angeles 7 2 0 5 20:31 4