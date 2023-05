Kempný: Mám z týmu skvělý pocit, za tyhle kluky můžu strčit ruku do ohně

Brno - Velmi dobrý pocit z týmu bez ohledu na jeho finální podobu pro světový šampionát v Tampere a Rize měl po dnešním utkání Českých hokejových her proti Švýcarsku zkušený obránce Michal Kempný. Jak uvedl v rozhovoru s novináři, věří, že soudržnost a dobrá parta jsou základními předpoklady k tomu, aby mohlo národní mužstvo vedené finským koučem Karim Jalonenem pomýšlet na vrcholu sezony na nejvyšší mety. Mrzelo ho jen, že osud nepřál talentovanému parťákovi z obrany Davidu Jiříčkovi.

"Mám z týmu skvělý pocit, protože parta v kabině je výborná, máme tu samé výborné charaktery. A já si ten čas strávený s těmito kluky moc užívám. Věřím, že budeme ten tým tvořit dál tak, abychom byli úspěšní. Týmová chemie patří k tomu nejdůležitějšímu, dělá velké procento, protože tým jako takový musí držet pospolu a táhnout za jeden provaz. Hráči se musí navzájem podporovat a makat jeden pro druhého. Za tyhle kluky mohu strčit ruku do ohně. Vím, že tato parta je skvělá," řekl Kempný.

Obránce extraligové Sparty a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 patří k nejzkušenějším hráčům v týmu pro MS. Očekává, že na šampionátu bude reprezentace sázet především na dobrou defenzivní hru. "Já si myslím, že tímto způsobem se prezentujeme už od doby, co je Kari Jalonen na naší střídačce. Všichni ví, co mají dělat, co je jejich práce a snaží se odvádět maximum. Budeme se snažit hrát, co máme a co nám třeba už ten minulý rok přineslo úspěch. Nemyslím si, že bychom měli něco měnit," prohlásil Kempný s připomínkou loňského bronzu.

Mrzelo ho, že Jiříčka v klíčových momentech, kdy se rozhodovalo o nominaci, vyřadily ze hry zdravotní problémy. "Asi to pro něj není úplně jednoduchá situace. Měli jsme hrát dnes spolu, odehráli jsme pohromadě jen pár střídání… Jířa je skvělý kluk, má všechno před sebou, ale bohužel se to teď na něj všechno trošku lepí. Myslím si ale, že je natolik skvělý hráč, že si s tím poradí a zvládne to. Samozřejmě jsem mu to celé chtěl nějakým způsobem usnadnit, chtěli jsme si ten zápas užít. Škoda, že to nedopadlo a musel z utkání odstoupit," konstatoval Kempný.

Litoval těsné porážky se Švýcary (2:3), kvůli níž Češi nedosáhli na prvenství v domácím turnaji, ačkoliv jim stačil zisk jediného bodu. Nepřisuzoval by jí okolnostem spojeným s pozápasovou nominací na MS. "Nemyslím si, že by na týmu byla nějak znát nervozita. Samozřejmě nemůžu mluvit za ostatní. Někdo mohl být v posledním zápase nervózní, ale podle mě jsme natolik zkušení a máme odehráno dost na to, abychom se zápasem udělali to, co potřebujeme. Nemyslím si, že by v tom hrála roli nervozita," řekl Kempný, který se představí na čtvrtém MS.