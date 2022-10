Kempného zlákala do Sparty možnost být lídrem i vysoké ambice

Praha - Hokejový obránce Michal Kempný zvolil před dalším bojem o NHL na farmě návrat do extraligy a do Sparty jej zlákala možnost být mezi týmovými lídry i vysoké ambice Pražanů. Dvaatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z letošního mistrovství světa ve Finsku se po ukončení smlouvy s loňským nováčkem NHL Seattlem upsal Spartě v sobotu. Nastoupit by měl poprvé ve středu proti Vítkovicím.

Kempný musel po kempu na farmu do Coachella Valley. Boj o šanci v nejlepší lize světa z AHL, který provázel jeho minulou sezonu ve Washingtonu při pobytu v záložním týmu v Hershey, už nemínil opakovat. "Na rovinu říkám, že jsem nechtěl být v té situaci, v které jsem byl loni, kdy jsem pořád na něco čekal. Jestli přijde pozvánka nahoru. Rozhodli jsme se s rodinou, že se prostě vrátíme, a jsem tady," řekl Kempný novinářům.

Poprvé na farmu zamířil na konci ročníku 2020/21, který v NHL celý vynechal po říjnové operaci Achillovy šlachy. Pro Kempného bylo předloňské zranění druhou vážnou zdravotní komplikací během dvou let. V březnu 2019 si v zápase s Tampou Bay při pádu přisedl nohu a operace stehenního svalu jej připravila o play off. Po půlroční rekonvalescenci se do NHL vrátil a v ročníku 2019/20 odehrál 58 zápasů.

"Všechno to začalo posledním rokem smlouvy ve Washingtonu. Byl jsem připravený už hrát. Poslali mě dolů a pak už těžko buduje zpátky to renomé. Nemám si co vyčítat, bojoval jsem, nechal jsem tam úplně všechno, ale bohužel... Chci si užívat hokej, mít v týmu skvělou pozici. Vyhrávat a pomoct momentálně Spartě," podotkl.

Chtěl v Seattlu skončit hned po přesunu na farmu, ale nakonec chvíli vydržel. "Můj agent mi to trošku rozmluvil, protože jsem chtěl odletět hned, jakmile se to stalo. Vydržel jsem zhruba ještě nějaké dva týdny, odehrál jsem dva zápasy, snažil jsem se tam všechno odmakat a pomoct i týmu na farmě. Vyhráli jsme oba dva zápasy. Ale cítil jsem v té době, že tam nebudu chtít zůstat. Stojím si za tím, že to je správné rozhodnutí," uvedl.

Seattlem uzavřel bývalý hráč Chicaga roční jednocestný kontrakt na 750.000 dolarů, takže by měl stejný příjem i na farmě. V prvním testu za Kraken utrpěl otřes mozku a po týdenní nucené pauze už další šanci nedostal. "Jel jsem tam s plánem, že se potřebuju ukázat. Měl jsem trošku i smůlu na to, že jsem se zranil. To už člověk nevrátí a nezmění. Pak už to bylo takové, že jsem tam necítil úplně šanci nahoru," podotkl.

Touha vybudovat si zpět stabilní roli v týmu NHL mu nevyšla. "Chtěl jsem podepsat na rok a zahrát si třeba o další smlouvu, což se podařilo. Bohužel ta anabáze v Seattlu byla až moc rychlá. Máme říjen a jsem tady zpátky. Úplně to nevyšlo, jak jsem si představoval," prohlásil.

Se Spartou už v létě trénoval a po návratu ze Severní Ameriky se s ní rychle dohodl. "Já jsem se Spartou byl předběžně domluvený, kdyby náhodou to nevyšlo v Seattlu, že budeme jednat dál. Vážím si toho, že ta nabídka pořád na stole byla. V Praze jsem doma, máme tady zázemí a mám to kousek. Pro mě a rodinu to bylo jednoduché rozhodnutí," uvedl Kempný.

Přes nabídky ze zahraničí zvolil extraligu, kde bývalý hráč Komety Brno, odkud hostoval i ve Slavii, působil naposledy v sezoně 2014/15. "Bylo tam třeba i nějaké Švýcarsko, ale nabídka ze Sparty mě oslovila nejvíce. I tím cílem na tuhle i následující sezony. Hrozně moc mě to láká. Každý hokejista chce týmové vítězství, je to nejvíc a budu dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo," věří Kempný, že bude se Spartou bojovat o titul.

Fanoušci mu začali na sociálních sítích připomínat jeho předloňské vyjádření ve fotbalovém pořadu Tiki-Taka na O2 TV, že si jako bývalý hráč Komety nedovedl představit hrát za Spartu. "Celý život makám a dřu pro něco, abych si získal nějakou pozici na hokejovém trhu, tak nevidím nic špatného na tom, že jsem vzal lepší nabídku. Mně i mé rodině to dávalo větší smysl. Za tím si stojím a těším se na nové začátky tady ve Spartě. Reakce na to už momentálně probíhají, ale jsem na ně připravený," dodal odchovanec Hodonína.