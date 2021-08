Kellnerovou nadchly na OH rozhovor se Špotákovou i setkání s basketbalisty

Tokio - Jezdkyně Anna Kellnerová má bohaté zkušenosti z týmových soutěží, když s Prague Lions objíždí seriál Global Champions, ale olympijské hry jsou pro ni něčím výjimečným. Ráda se vidí s ostatními českými sportovci. Nadchl ji rozhovor s dvojnásobnou olympijskou šampionkou a účastnicí páté olympiády oštěpařkou Barborou Špotákovou, sympatičtí jí byli i čeští basketbalisté.

Navzdory omezením kvůli koronaviru nic podobné atmosféře v olympijské vesnici nezažila. "Je krásné se vidět s ostatními sportovci. Všichni si drží palce navzájem, není to jen ve vaší disciplíně. Opravdu. Je to nepopsatelný pocit příslušnosti do skupiny, která reprezentuje Českou republiku," pochvalovala si.

Seznámila se s mnoha lidmi. "Viděla jsem se s basketbalisty. Jsou to strašně milí, pozitivní kluci, kteří fandili úplně všem, což bylo krásné. Mluvila jsem i s atletkami. Měla jsem štěstí a potkala se s paní Špotákovou, která je opravdu neuvěřitelná osoba. Jsem ohromně ráda, že jsem měla čest promluvit s ní. Je strašně pozitivně motivující," řekla čtyřiadvacetiletá dcera tragicky zesnulého miliardáře Petra Kellnera.

Se čtyřicetiletou Špotákovou si vyměňovaly zkušenosti. "Bavily jsme se, jak to mají s tréninkem na místě před olympiádou. Porovnávala jsem, jak trénují atletky na místě, jak trénuji já. Všechno mě to zajímalo. Byla to vzájemná konverzace, krásná zkušenost," líčila Kellnerová.

Měla radost z toho, jak dlouhou cestu do Tokia zvládla její klisna Catch Me if You Can. "Přiletěla ve velmi dobré náladě a zůstala plná energie, za což jsem byla ráda, protože jsem měla zkušenosti, že občas po příletu třeba do Dauhá nebo do Mexika byla docela unavená. Ale pracuji s novou veterinářkou, která je naprosto úžasná. Opravdu se jí naplno věnuje, krásně ji podpořila, sice zlehka, ale vydržela krásně plná energie," řekla jezdkyně, která neprošla dnešní kvalifikací parkuru jednotlivců stejně jako Aleš Opatrný a Kamil Papoušek. Ještě je čeká soutěž družstev.

Koně a jezdci se v Tokiu při závodech vyhýbají největšímu vedru, protože se soutěží večer. "Plánovala jsem takhle večer i tréninky. Jednak aby si Catchie zvykla, že musí čekat celý den na ten trénink a později na závod, a i kvůli podmínkám. Teď večer už je ta intenzita počasí úplně jiná než přes den a i ráno. Od osmi devíti už je tady sluníčko, opravdu teplo, je to fakt jiné než po páté hodině odpoledne," doplnila Kellnerová.