Kellnerovo úmrtí zaznamenala média po celém světě

Washington - Úmrtí miliardáře Petra Kellnera při nehodě vrtulníku na Aljašce zaznamenala americká, evropská i čínská média, například deník The New York Times, televize CNN, francouzský deník Le Parisien, server Balkan Insight, čínská státní agentura Nová Čína či hongkongský server South China Morning Post. Většina Kellnera představuje jako nejbohatšího Čecha, britský bulvární list The Sun o něm referuje především jako o příteli ruského oligarchy Romana Abramoviče.

"Při havárii helikoptéry na Aljašce zemřelo pět osob, včetně jednoho z nejbohatších lidí v Evropě," zní titulek The Washington Post. Řada médií rovněž připomíná, že podle žebříčku magazínu Forbes se Kellner řadil mezi 70 nejbohatších lidí na světě. "Kamarád Romana Abramoviče zemřel při nehodě vrtulníku," uvedl The Sun s tím, že Kellner údajně uvažoval v roce 2018 o nákupu podílu ve fotbalovém klubu Chelsea, který Abramovič vlastní.

Světová média popisují Kellnerovy podnikatelské začátky po pádu komunistického režimu v Československu v době privatizace až po dosažení pozice nejbohatšího občana ČR a jednoho z nejmovitějších lidí na světě. Televize CNN a list The New York Times pak například připomínají, že Kellnerova společnost PPF při nynější pandemii věnovala v Česku 100 milionů korun na nákup roušek, respirátorů a sad na testování přítomnosti koronaviru.

Agentura Bloomberg uvedla, že Kellner se veřejně neangažoval v politice, ale jeho podnikání v Číně nicméně vzbudilo na domácí politické scéně kontroverze. Připomíná například kauzu z roku 2019, při níž vyšlo najevo, že se si Kellnerova PPF a společnost Home Credit najaly komunikační firmu, jejímž cílem bylo vylepšit obraz Číny v ČR. Firma Home Credit pak uvedla, že jejím cílem bylo "oslabit extremistické postoje ve veřejné sféře".

Server BalkanInsight napsal, že podle řady pozorovatelů společně s českým prezidentem Milošem Zemanem usiloval Kellner o posílení vztahů ČR s Čínou. "Příležitostně rovněž vysvětlil svůj postoj ohledně kulturních válek, jež zuří na Západě, což potěšilo Rusko a Čínu," dodal server a připomněl Kellnerovo vyjádření ve výroční zprávě PPF z roku 2018. "Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot," napsal tehdy Kellner.

Čínská státní tisková agentura Nová Čína uvedla, že společnost Home Credit byla jednou z prvních zahraničních firem, jež v Číně podnikala v oblasti spotřebitelských úvěrů. Svou činnost tam zahájila již v roce 2007.

Německá i rakouská média informují o úmrtí českého miliardáře Kellnera

O víkendové tragické smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dnes hojně informují i německá a rakouská média. Německá připomínají mj. podíl skupiny PPF v německé energetické firmě Leag. Agentura DPA si všímá i negativních komentářů na českých sociálních sítích ohledně toho, že Kellner byl na Aljašce v době epidemických uzávěr. Rakouská agentura APA se ve svém dnešním profilu podnikatele vrací mimo jiné ke skutečnosti, že Kellner zbohatl v době kuponové privatizace, kterou nynější prezident Miloš Zeman v minulosti označil za loupež století.

Německá agentura DPA mimo jiné píše, že v Německu byl Kellner známý svou investicí do lužického hnědouhelného revíru prostřednictvím 50procentního podílu jeho PPF v těžařské firmě Leag. DPA vypočítává také další Kellnerovy aktivity včetně podílů ve skupině Home Credit, "která je aktivní především v Rusku a Číně", v mediální společnosti CME nebo v internetovém obchodním domě Mall.cz.

Multimiliardář měl vytvořenu dobrou síť kontaktů. "Doprovázel například českého prezidenta Miloše Zemana v roce 2014 na jeho cestě do Číny," píše DPA a informuje také o vyjádření mluvčího Hradu, že prezident si Kellnera velmi vážil a jeho smrti hluboce lituje.

Na sociálních sítích se však objevily i negativní komentáře. "Co dělal Kellner na Aljašce, zatímco jiní kvůli koronavirovým lockdownům téměř nemohou opustit dům," cituje DPA nejmenovaného přispěvatele. Tisková agentura, od níž zprávu o Kellnerově úmrtí přejala řada německojazyčných médií, se vrací také k samotným okolnostem tragédie, která se stala při provozování sportovní aktivity zvané heliskiing. Ta je pokládána nejen za drahou, ale také riskantní a po protestech ochránců životního prostředí byla v rozsáhlých částech evropských Alp kvůli obtěžování hlukem zakázána, píše DPA.

Agentura se zmiňuje i o Kellnerově osobním poselství v poslední výroční zprávě PPF, kdy podnikatel napsal, že pandemie covidu-19 mnohé relativizuje a že nyní lidé více přemýšlejí o tom, co je v životě opravdu důležité. Se svou ženou založil Kellner mimo jiné nadaci, která pomáhá sociálně znevýhodněným žákům a studentům, zaznamenala DPA.

O Kellnerově úmrtí informují převážně na základě agenturního zpravodajství přední německá média jako deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, magazín Der Spiegel, bulvární Bild nebo zpravodajská televize n-tv.

Rakouská APA píše, že Kellner byl "nejbohatší a trochu tajemný Čech". "Všichni Češi ho znali, jen málokdo ho ale viděl: Miliardáře Petra Kellnera, který zemřel při zřícení vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let a který byl považován za nejbohatšího a nejvlivnějšího Čecha," píše APA. "Kellner zbohatl díky spornému projektu takzvané kuponové privatizace na počátku 90. let, kdy stát prakticky zdarma rozděloval akcie svých podniků. Tehdejší ministr financí a pozdější šéf vlády a prezident Václav Klaus tento nápad prezentoval, zatímco někdejší šéf sociální demokracie a nynější prezident Miloš Zeman ji kritizoval jako 'loupež století'", napsala APA. "Rozdělování akcií se mohlo odehrát jak přímo, tak prostřednictvím fondů, které mohly v tomto procesu zastupovat prosté občany. A právě to činil Kellner a jeho fond PPF," píše APA.

Z rakouských médií informují o Kellnerově úmrtí například deníky Kurier, Kronen Zeitung, Heute, server oe24.at i veřejnoprávní ORF.

Tichý, nenápadný a tajemný miliardář, píšou o Kellnerovi slovenská média Tichým, nenápadným a tajemným miliardářem nazvala Petra Kellnera slovenská média. Noviny připomínají podnikatelské aktivity jeho skupiny PPF na Slovensku a spekulují o jejím dalším působení. "Pro byznys bude nyní důležité, jak Kellnerova smrt ovlivní chování celého impéria. Jeden z pravděpodobných scénářů je, že PPF nabere podobný kurz jako Agrofert Andreje Babiše po jeho odchodu do politiky. V rukou manažerů Agrofert žádným zhoršením výsledků netrpí, ale bez dravého vlastníka se zpomalilo skupování nových firem," napsal Denník E. Kellnerovo úmrtí by podle něj nemělo ohrozit podnikání slovenských firem ze skupiny PPF, jako je například telekomunikační operátor O2 nebo televize Markíza. "Manažeři velkých podniků jsou standardně placeni podle dosažených výsledků a mají to dohodnuté na léta dopředu ve svých kontraktech. Tragédie ovšem může mít vliv na byznys, který je rozpracován, nejasný, nestandardní, případně postaven na nějakých osobních kontaktech," napsal portál Denníku E. Kellnerovi podle něj vyhovovala pověst člověka, který jednal rychle, když mu někdo dlužil. Připomněl, že nedávno to ukázal v bitvě o slovenskou chemičku Fortischem, na jejíž majetek měla PPF banka záložní právo v souvislosti s financováním modernizace podniku. Když se firma začala opožďovat se splátkami, Kellnerova banka jí v lednu rychle zablokovala všechny poskytované zdroje. Denník E uvedl, že finanční problémy chemičky směřují k tomu, že ji ovládne podnikatel blízký PPF. Podle listu Sme se Kellnerovi léta dařilo držet se v ústraní. "Bulvár si na miliardářích obvykle rád zgustne. V případě Petra Kellnera, který stál za skupinou PPF, byl bezmocný. Nejde o to, že si precizně střežil soukromí. Pomáhala mu rovněž (možná hlavně) skutečnost, že hlavní bulvární tituly patří do mediální skupiny vlastněné jeho obchodním partnerem a údajným budoucím zetěm Danielem Křetínským," dodal. "Petr Kellner: Tichý a nenápadný miliardář, který předčil boháče v Česku a na Slovensku," napsal zpravodajský portál Aktuality.sk. Dodal, že podnikatel nerad vystupoval na veřejnosti a rozhovory s novináři většinou odmítal.