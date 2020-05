Kellnerová se chystá na závody v Česku, věří ve velké mezinárodní

Praha - Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová se po zrušení letošního ročníku elitního seriálu Global Champions chystá na závody v Česku. Na některém tuzemském kolbišti by se mohla ukázat druhý týden v červnu. Věří, že se v dalších měsících uskuteční i mezinárodní soutěže včetně těch nejkvalitnějších.

V Česku se po postupném uvolňování omezení závodí už třetí týden. Kellnerová by se mohla zapojit za dva týdny. "Mám plus minus v plánu se ukázat na nějakých závodech druhý týden v červnu. Ještě si musíme rozmyslet kde. Těším se, že se vrátím na to české národní kolbiště, protože jsem tady hrozně dlouhou dobu nezávodila. Myslím, že to bude hezké si to po tak dlouhé době zkusit," uvedla v podcastu na EquiTV.

Za normálních okolností by s týmem Prague Lions objížděla závody Global Champions a těšila se na listopadové finále v Praze. Loni o většinu sezony i pražský závod přišla kvůli zlomené stehenní kosti, letos jí plány rozmetal koronavirus. "Minulý rok jsem neměla kvůli zranění možnost tam startovat, takže jsem se na letošní sezonu moc těšila. Měly jsme velké plány. Bylo mi to líto. Ale musím se přiznat, že jak se věci vyvíjely a jak se to všechno posouvalo dál, tak jsem nebyla až tak překvapená," řekla svěřenkyně Jessicy Kürtenové.

Chystá se závodit v Česku, kde by ráda vyzkoušela i své mladší koně. Ale potřebuje absolvovat i obtížnější parkury. "Jakmile se otevřou hranice, tak se určitě na tu vyšší úroveň, čtyř- a pětihvězdovou, musím zase dostat jak já, tak koně. Už kvůli tomu, že jsem měla strašně dlouhou pauzu. Kvůli příštímu roku, kdy bude olympiáda, chceme začít tyhle větší závody," přemítala.

Věří, že vývoj pandemie koronaviru ve světě konání mezinárodních závodů umožní. "Po úplném zrušení Global Champions chtějí někteří organizátoři naplánovat i větší pětihvězdové závody," řekla. V zákulisí se spekuluje například o Francii nebo Nizozemsku, ale současná situace je nevyzpytatelná. "Každá země ta různá ustanovení a rozhodnutí mění ze dne na den, je hrozně těžké plánovat dopředu. Ale mám z toho pocit, že celá komunita začíná táhnout za jeden provaz a všichni se snaží ty závody zase rozjet," doplnila.

Pro jezdce je soutěžení živobytí. Podobně jako atleti teď přicházejí o odměny za umístění na závodech, které tvoří podstatnou část jejich příjmů. "Vím, že hodně lidí se teď dost zapotilo a musejí vymýšlet jak dál a jak to vyřešit. Tak doufám, že jezdci budou mít možnost vyjet na závody a začít zase nějaké ty prize money vyhrávat," dodala dcera českého podnikatele Petra Kellnera.