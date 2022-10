Kellnerová jako manažerka Prague Lions upřednostňuje tým před vlastními ambicemi

Praha - Jezdkyně Anna Kellnerová jako manažerka Prague Lions upřednostňuje zájem týmu před vlastními ambicemi. Její strategie letos přinesla tři výhry a průběžné třetí místo v seriálu, takže před závěrečným závodem v Rijádu jsou "Lvi" blízko přímému postupu do semifinále týmové soutěže při listopadovém Prague Playoffs.

Dvojroli jezdkyně a manažerky týmu plní Kellnerová druhou sezonu. "Při nasazování jezdců do soutěží se řídím kvalitou koní, kvalitou jezdce a momentální výkonností. Když jsem na závodech já a kluci mají lepší výkonnost, tak jdou do týmu oni. Pro mě je vždycky nejdůležitější výsledek týmu," řekla dnes novinářům.

Setkání jezdců týmu Prague Lions s médii se uskutečnilo krátce před tím, než vyrazili do Rijádu. Tam se bude v elitním seriálu Global Champions závodit poprvé. "Jsme trošku netrpěliví. Nevíme, jak to tam bude vypadat, jak budou ty závody probíhat," přiblížila účastnice loňských olympijských her v Tokiu. Koně už v Rijádu jsou a informace od ošetřovatelů jsou zatím pozitivní. "Kromě podnebí, které je trošičku složitější, tak areál je tam připravený hezky a koně se mají dobře. Tak doufám, že i závody budou dobře probíhat," dodala Kellnerová. V Rijádu je aktuálně kolem 35 stupňů Celsia.

Kellnerová bude mít v Rijádu k dispozici dva koně - zkušenou klisnu Catch Me If You Can a hřebce Joyridea. "Catchie je pro mě kůň číslo jedna a je to kůň, kterého musím připravit na Prague Playoffs. Takže bude mít moji plnou pozornost. Ale Joye se zase snažím připravit na příští sezonu, protože by se mohl stát součástí týmu a skákat na stejné úrovni jako Catchie," řekla.

Osmiletý Joyride ji zaujal skokanským potenciálem i povahou. "Zdálo se mi, že má opravdu dobrý charakter. Je to hřebec a hřebci mohou být náladoví, co se týče poslušnosti. On byl právě hodně klidný a velmi spolupracující. To se mi na něm líbilo. Je důležité, aby s vámi kůň uměl spolupracovat, aby se přizpůsobil on vám a vy jemu," řekla. Nyní jejího nového parťáka čeká náročný krok, protože se musí z překážek vysokých 145 centimetrů posunout na elitní parkury vysoké 160 až 165 centimetrů. "Ten krok, který bude muset udělat, je opravdu velký. Doufám, že se nám podaří, že do toho pomalinku dospěje," uvedla Kellnerová.

Bude se teprve rozhodovat, koho v Rijádu nasadí do týmové soutěže. Belgičan Pieter Devos má šanci na celkový triumf v seriálu mezi jednotlivci, takže svého nejlepšího koně Mom's Toupie de la Roque bude chtít zřejmě nasadit až do individuální soutěže. "Pak je otázka, jestli první den v týmové soutěži nastoupím já, nebo nastoupí on se svým druhým koněm," přemítala Kellnerová.

Přímý postup do semifinále týmové soutěže pro pražské vyvrcholení seriálu by sestavě Prague Lions přinesl možnost pošetřit koně. Ti by nemuseli už ve čtvrtek skákat obtížné parkury ve čtvrtfinále. Přesto by mohli dostat šanci vyzkoušet si prostředí O2 Areny. "Kdybychom se dostali do té první čtveřice, tak bychom ve čtvrtek skákali v té nižší soutěži. Tím pádem by nás viděli fanoušci a měli bychom možnost si tam zaskákat a uvolnit ty koně před semifinále," plánovala Kellnerová.

Touží po tom, aby se její tým při čtvrtém ročníku Prague Playoffs poprvé dostal do šestičlenného finále Super Cupu. "Samozřejmě stát na bedně by bylo úžasné, ale to chce každý tým, co tam jede," dodala. Prague Playoffs se uskuteční od 17. do 20. listopadu.