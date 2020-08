Kellnerová byla pátá při parkurové Grand Prix v Praze

Praha - Anna Kellnerová skončila pátá při Grand Prix v rámci mezinárodních závodů ve skokových soutěžích (CSIO) v Praze. Česká reprezentantka zajela s klisnou Catch Me If You Can dvě čistá kola. Na pátou příčku ji zařadil čas 45,59 sekundy z finálového kola. Vyhrála Belgičanka Gudrun Patteetová v sedle klisny Sea Coast Kashmira Z.

Fotogalerie

Třiadvacetiletá Kellnerová od loňské zlomeniny stehenní kosti až do pražského CSIO neskákala na překážkách vysokých až 160 centimetrů. V Chuchle Areně se jí ale dařilo. V pátek přispěla k pátému místu české reprezentace v Poháru národů a splnila s "Catchie" kvalifikační podmínky pro olympijské hry.

A dnes si vedla ještě lépe, když obě kola zvládla bez chyby. Od třetího Jura Vrielinga z Nizozemska ji dělily zhruba tři sekundy. "Já jsem za páté místo hrozně šťastná. Je to přeci jenom moje první tříhvězdové Grand Prix od mého zranění. A její taky. Jsem ráda, že jsme se vrátily v dobré formě, že můžeme pokračovat dál a že se nám to takhle hezky povedlo před českými fanoušky," pochvalovala si pro Českou televizi jezdkyně, která se loni v květnu v Madridu zranila právě po pádu z Catch Me If You Can. Přišla kvůli tomu v závěru roku o vyvrcholení seriálu Global Champions v Praze.

Kellnerová do finálového kola postoupila jako jediná ze šestice Čechů, kteří se mezi šedesátkou startujících objevili. Blízko z postupu měl i Aleš Opatrný s Forewerem, ale čtyři trestné body za chybu na trojskoku ho v prvním kole zařadily na sedmnáctou příčku. Do finále postoupil patnáct nejlepších dvojic. "Strašně mě to mrzí, protože Forewer skákal fakt dobře. Myslím, že to byl jediný dotek v parkuru, který měl, a bohužel to spadlo," posteskl si.

Výsledky Grand Prix v parkurovém skákání v Praze

1. Patteetová (Belg./klisna Sea Coast Kashmira Z) 0 trestných bodů (čas 2. kola 41,85), 2. Tebbel (Něm./Don Diarado) 0 (42,10), 3. Vrieling (Niz./VDL Glasgow vh Merelsnest) 0 (42,60), ...5. Kellnerová (ČR/Catch Me If You Can) 0 (45,59), ...17. Opatrný (ČR/Forewer), 33. Zvára (ČR/Quimero M), 39. Tretera (ČR/Gangster V/H Noddevelt), 48. Doležal (ČR/Coup de Coeur Gp Madame Z), 49. Gasperl (ČR/Chacco Bella) - vyřazeni v 1. kole.