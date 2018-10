Praha - Čeští členové jezdeckého týmu Prague Lions Anna Kellnerová a Aleš Opatrný jsou nadšení, že se domácí celek kvalifikoval na prosincové vyvrcholení parkurové soutěže do Prahy. Při Global Champions Prague PlayOffs 2018, které se uskuteční od 13. do 16. prosince v O2 areně, se dostanou do nominace čtyři z pěti členů mezinárodní sestavy. Závodit budou moci v každém kole tři jezdci.

Kellnerová je sice v jednadvaceti letech benjamínkem týmu, ale měla podíl na triumfu v Miami i třetím místě v Římě. Možnost jet před domácím publikem ji nadchla. "To, že se to dostalo až k nám do Prahy, to je něco, co nikdo vůbec nečekal. Pro mě je to splněný sen, který jsem ani nečekala, že můžu mít. Strašně se na to těším a bude to pro mě neuvěřitelný zážitek," rozplývala se na dnešní tiskové konferenci.

Pro Prague Lions bude klíčové čtvrtfinále, v němž bude dvanáct týmů na 5. až 16. pozici po základní části bojovat o osm míst v pátečním semifinále. Tam budou přímo nasazeny čtyři nejlepší celky. "Je to jak v hokeji. Musíme mít dobrý den, koně musejí být v dobré formě," komentoval vyřazovací formát Opatrný.

Kellnerová věří v sílu týmu, ve kterém jsou výborné vztahy. "Máme obrovské štěstí, že jsme tým, který skvěle komunikuje. Náš tým je opravdu pevný," řekla.

Špičkovou Global Champions League jezdí druhým rokem. Je to pro ni obrovská škola. "Myslím, že minulý rok, kdy jsem začala závodit, mi dal úplně nejvíc. Otevřel mi oči, co se čeká od koní, od jezdců, od managementu. Je skvělé pracovat s takovými kolegy, protože mi předali strašně moc informací. Je to fakt neustálý proces nových informací, nových vjemů a vylepšování se," líčila.

Do Prahy by ráda přijela se Silverstonem G, který ji podržel ve finále v Římě. Tam český tým nastupoval z první pozice a na Kellnerové se v některých okamžicích podepsala nervozita. "Jsme spolu jako dvojice necelý rok, ale i když jsme relativně čerstvá dvojice, tak si spolu skvěle rozumíme. Vzájemně si pomáháme. V situacích, kdy on si není úplně jistý nebo já si nejsem úplně jistá, tak se vzájemně podpoříme. Mít vztah s koněm, který pro vás chce udělat všechno, je krásné a jsem za to hrozně vděčná," svěřila se Kellnerová.

Program Global Champions Prague PlayOffs 2018 bude rozdělen do pěti bloků ve čtyřech dnech. Po čtvrtečním čtvrtfinále a pátečním semifinále týmového Super Cupu bude v sobotu dopolední i odpolední program. Dopoledne se pojede parkur nižší kategorie s programem zaměřeným hlavně na rodiny s dětmi. V sobotu odpoledne vyvrcholí individuální Super Grand Prix s dotací 1,26 milionu eur, kde nastoupí šestnáct nejlepších jezdců seriálu Global Champions League.

Bude mezi nimi i švédský člen Prague Lions Peder Fredricson, stříbrný olympijský medailista z Ria. V neděli vyvrcholí Super Cup, finále se zúčastní šest týmů.