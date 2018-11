Praha - Hudebnice Ida Kelarová si v neděli večer převzala Cenu za úsilí o nápravu věcí lidských. Nadace Pangea ocenění každoročně uděluje lidem, kteří přispívají k rozvoji společnosti. Nejvýmluvnější vizitkou pedagogické práce Kelarové bylo strhující pěvecké i taneční vystoupení jejího dětského sboru Čhavorenge, který na slavnostním večeru v pražském Divadle na Vinohradech doprovodila část hudebníků z České filharmonie. Druhým oceněným se stal zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Kelarová cenu obdržela za svou práci s dětmi, především s talentovanými mladými Romy. Hudebnice je už 20 let systematicky vyhledává v ghettech v Česku i na Slovensku. Právě z těchto zpěváků vznikl soubor Čhavorenge, což v romštině znamená "dětem". Nadto Kelarová organizuje mezinárodní workshopy a multietnické projekty.

"Romové mě toho naučili tolik, že jsem jim nesmírně vděčná," uvedla Kelarová. Vzpomínala na svého otce, který se styděl za to, že je Rom, a skrýval to, což ho podle ní předčasně zabilo. "Bojuju za to, aby se za to nikdo nestyděl a aby naše děti byly hrdé na úžasnou romskou kulturu," řekla.

Vysvětlila, že děti si musí členství ve sboru zasloužit, mimo jiné dobrým školním prospěchem. "Nesmí mít čtyřky, pětky, absence, aby je škola s námi pouštěla. Musí být vzorem," popsala. Z vystupujících sboristů sálala obrovská energie a radost ze zpěvu i pohybu, kterou přenesli i na posluchače. "Naše drahá teto Ido, máme obrovské štěstí, že vás máme. Jste naše hrdinka," poděkovali dojaté Kelarové.

Hesse představili organizátoři večera jako renesanční osobnost, která je také spisovatelem, novinářem, vydavatelem literárního časopisu Divoké víno a chovatelem koní. K ocenění mu přišli pogratulovat jeho přátelé z kulturní scény - zpěvák Karel Vágner a cimrmanolog Miloň Čepelka, který dorazil v kostýmu matky Žílové z divadelní hry Akt. Čepelka zavzpomínal na to, že byl v roce 2005 u otevření prvního babyboxu v pražském Hloubětíně, a za Markétu Žílovou v nadsázce poznamenal, že kdyby babyboxy existovaly už kdysi, jistě by do nich ráda odložila všech svých pět dětí.

Za myšlenku založení babyboxů Hess léta bojoval. K převzetí ceny si z publika přizval také jejich konstruktéra Zdeňka Juřicu. Speciální schránky, které umožňují odložení novorozenců a dávají jim tak šanci na život v náhradních rodinách, jsou nyní v 76 lokalitách. Daly novou šanci už 178 dětem.

Nadace Pangea podporuje především rozvoj vzdělanosti a vzdělání. Ceny uděluje od roku 1992 jako hold tvůrčím osobnostem, které v duchu reformátorských vizí Jana Amose Komenského prospěly svým dílem či úsilím vlasti, lidem nebo harmonickým vztahům. V předchozích letech ocenění dostali zpěvačka Marta Kubišová, spisovatelé Zdena a Josef Škvorečtí, herec Radovan Lukavský nebo dětský psycholog a pedagog Zdeněk Matějček.