Kejvala těší, že na ZOH do Itálie to bude pro fanoušky blízko

Praha - Předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala i rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou těší, že do dějiště zimní olympiády v roce 2026 může zamířit velký počet českých fanoušků. Členové Mezinárodního olympijského výboru dnes v Lausanne rozhodli, že za sedm let hry uspořádají Milán a Cortina d'Ampezzo. V hlasování dostala italská kandidatura přednost před švédskou dvojicí Stockholm - Aare, která byla jediným protikandidátem.

"Vždycky jsem si vážila podpory fanoušků, kteří za mnou často jezdili a stále jezdí velké dálky, takže v tomhle směru by určitě byla pro lidi z Česka příjemnější Itálie. Je blíž a dá se tam pohodlně dojet autem. Pro nás sportovce je vždycky příjemné vidět v hledišti co nejvíc českých vlajek," uvedla pro ČTK Sáblíková.

V podobném duchu hodnotili volbu i čeští funkcionáři. "Češi jsou naučení jezdit do Itálie víc než do Švédska, což je pro fanoušky výborná zpráva. Lyžařská střediska znají, jezdí tam lyžovat. To bude určitě pro nás výhodné," upozornil Kejval a místopředseda ČOV Roman Kumpošt, který figuroval v hodnotící komisi kandidatur, dodal: "Pro Čechy je dobře, že to je v Itálii, protože tam Češi v zimě hodně jezdí."

Kejval se volby z pozice člena MOV sám zúčastnil. Jakou kandidaturu zvolil, však nechtěl prozradit. "V podstatě se nedala udělat chyba. Vyšlo to na Itálii a myslím si, že to budou skvělé hry," uvedl šéf ČOV v tiskové zprávě.

Trojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná medailistka z her pod pěti kruhy Sáblíková by v případě možnosti také dala přednost Itálii před Švédskem. "Nepochybuji o tom, že by Švédsko uspořádalo parádní olympiádu, všechno by bylo perfektně připravené, ale Itálii mám hodně ráda," uvedla Sáblíková, která rok co rok jezdí s týmem trénovat do Collalba. "Což je skoro můj druhý domov," dodala.

Hry se budou konat podle nového konceptu tzv. agendy 2020, tudíž už na hotových sportovištích, byť od sebe hodně vzdálených. "Výhodou je, že sportovci všechna sportoviště znají ze Světových pohárů a hromady mistrovství světa, nebude to pro nikoho žádné překvapení. Všechna sportoviště jsou na špičkové úrovni," řekl Kejval.

Právě na takové se můžou těšit biatlonisté. Areál v Anterselvě je každoročně v seriálu SP. "Je to nádherné místo v horách s úžasnou diváckou kulisou a biatlon poskytne všem skvělou podívanou," věří biatlonista Adam Václavík, i když ví, že vzhledem k vyšší nadmořské výšce (v průměru okolo 1650 m n.m.) budou závody hodně náročné. "Ale jsem rád, že se olympiáda vrátí do Evropy," podotkl Václavík.