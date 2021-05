Kejval věří, že olympiáda bude a rozhodne o budounosti sportu

Praha - Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval věří, že olympijské hry v Tokiu se v létě uskuteční, budou zlomové, dávat lidem naději a rozhodnou o budoucnosti sportu. Aktuálně má Česko 54 kvalifikačních míst a šéf české olympijské mise Martin Doktor doufá, že do Japonska pojede přes sto reprezentantů.

"Jsme přesvědčeni, že olympiáda bude," uvedl Kejval na setkání s novináři. "Základ je, aby to dopadlo dobře. Rozhoduje se, jak bude vypadat celý sport do budoucna. Pokud by to skončilo malérem, stoupla by nemocnost a byly problémy, tak by se to na další období omezilo."

Olympiáda se proto chystá v nestandardních kulisách. Jsou připravené podrobné manuály, jak se chovat, aby se nikdo nenakazil. Testování na koronavirus bude každý den a pobyt sportovců v dějišti her bude omezen. Do země nebudou vpuštěni zahraniční fanoušci.

"Holt to bude jiná olympiáda," konstatoval Kejval a doplnil: "Tady se láme historie. Musíme si zvyknout, že všechno není v maximálním komfortu a je potřeba se občas přizpůsobit. Věříme, že proběhne dobře a bude to stupínek k nějaké normalizaci."

V Japonsku průzkumy ukazují, že téměř 60 procent Japonců si přeje zrušení letních olympijských a paralympijských her. "Mě to vždycky rozčílí, když vidíte v televizi, že protestuje třicet lidí. Co máme zprávy, tak se tam na to všichni těší. To je pro nás důležité," řekl Doktor.

Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Doktor se snaží sportovce uklidňovat, aby si negativní zprávy o možném zrušení her tolik nebrali. "Posílám jim povzbudivé zprávy. Nemůžeme být nalomeni a věříme tomu naplno. Snažíme se to říkat sportovcům," uvedl.

O víkendu rozšířili českou výpravu pro Tokio čtyři veslaři. "Doufám, že se to přehoupne přes stovku (olympioniků)," uvedl Doktor. Hodně bude záležet, zda uspějí basketbalisté. "Když se jim to povede, tak to bude 4. července večer a my posíláme 5. července konečný seznam nominovaných. Bude to náročné, ale rád tuhle komplikaci zažiju," řekl šestačtyřicetiletý Doktor.

Pandemie koronaviru přináší v přípravě her komplikace. Češi ještě nevědí, jestli bude od Japonců schválen hotel pro externí členy týmu. Jisté je, že poprvé od roku 1982 nevznikne Český dům, kde se scházeli sportovci s fanoušky, partnery a býval to prostor pro prezentaci Česka v dané zemi.

"Je nám to moc líto, ale preventivní omezení v Japonsku a starost o českou výpravu organizování Českého domu neumožňuje. Bezpečí sportovců je pro nás na prvním místě," vysvětlil Kejval. "Dodnes jsme nedostali potvrzení, že to půjde, a už minulý týden jsme měli poslat kontejnery, což by stálo miliony. A kdyby to měla být zmařená investice, tak bychom to těžko vysvětlovali."

Český olympijský výbor jednal o společném očkování pro olympioniky, což vláda neschválila. Je tak na každém sportovci, zda se nechá naočkovat. Lékařská komise ČOV očkování doporučuje. Sportovec si jím zvýší šanci, že nebude před soutěží pozitivně testován a vyřazen z bojů o olympijské medaile. "Předejde se tak sportovním tragédiím, ke kterým by mohlo dojít. Apelujeme na sportovce, aby se nechali očkovat, ale je to jejich svobodné rozhodnutí," řekl Doktor.

Ohroženy by nemusely být ani přípravné kempy a aklimatizace před olympiádou. Atleti, rychlostní kanoisté či plavci plánují pobyt v prefektuře Kóči. "Jsou tam (v Kóči) skvělí. Jedno patro mají atleti, další patro je volný, další mají plavci. A chtějí v letadle do Tokia rezervovat a zaplatit tři řady před a za sportovci. Je to skvělá spolupráce," vypočítal Doktor.