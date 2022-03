Ke zrušení silniční daně i biosložky v palivech je nutná novela zákona

Praha - Ke zrušení silniční daně je potřeba novela zákona o silniční dani, kterou má předložit ministerstvo financí. Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv je nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo životního prostředí (MŽP), uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Distributoři PHM musí dále přimíchávat biosložku do paliv, uvedl šéf unie Ivan Indráček.

Podnikatelé nebudou muset podle něho hradit za silniční daň již dubnové zálohy za první čtvrtletí, buďto včasným schválením novely zákona, anebo dočasně generálním pardonem ministra financí.

Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, požadují dočasné zastropování cen a následné snížení spotřební daně. Zemědělský svaz uvedl, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot neprojeví a zvyšuje závislost na dovozu ruské ropy.

Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček dnes upozornil, že distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Zákon by se musel nejdříve změnit, dodal Indráček. Ministerstvo financí následně informaci potvrdilo.

Cenu benzinu a nafty tvoří několik složek. Zejména to je cena ropy, která záleží na typu ropy (dražší bývá ropa s nižším obsahem síry), dále spotřební daň (u benzinu to je 12,84 Kč na litr, u nafty 10,95 Kč na litr), daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent (počítá se z ceny zahrnující spotřební daň), cena za dopravu, zpracování v rafinerii, dopravu do čerpacích stanic, dále marže zpracovatelů ropy a marže čerpacích stanic (pohybuje se okolo jedné koruny na litr).

Ceny pohonných hmot v Česku dál zvyšují svá maxima. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí průměrně 46,64 Kč, litr nafty už je za více než 49 korun. Od minulé středy benzin zdražil o více než sedm korun, nafta o více než deset Kč. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.

Biopaliva do evropské legislativy zavedla poprvé směrnice z roku 2003, později pravidla upravily čtyři další, přijaté unií v letech 2009 až 2018. Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo v Česku v souladu se směrnicemi EU zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později se zavedlo i pro benzin. Česko se v roce 2009 podobně jako další členské země EU zavázalo k tomu, že do roku 2020 nahradí deset procent benzinu a nafty v dopravě obnovitelnými zdroji. Europoslanci v listopadu 2019 schválili závazný cíl 32 procent energií z obnovitelných zdrojů v roce 2030, v dopravě to má být nejméně 14 procent. Soubor předpisů stanovuje pravidla postupného přechodu od využívání některých biopaliv z potravinářských plodin na biopaliva druhé generace, která jsou vytvářena z nepotravinářských zdrojů a jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Distributoři PHM musí dále přimíchávat biosložku do paliv, uvedl šéf unie

Distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Zákon by se musel nejdříve změnit, současný rekordní růst cen tak toto opatření nezmírní. ČTK to dnes řekl předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.

Indráček vychází z informací, které vláda sdělila ve středu. "Aby se to stalo faktem, musí to projít Parlamentem. My to přimícháváme na základě zákona o ovzduší. Musí to projít Parlamentem, Senátem, prezidentem, musí to nabýt účinnosti. I kdyby to prošlo na první čtení, tak si reálně dovedu představit, že to platí od 1. července," řekl Indráček.

Distributoři mají povinnost snižovat emise z prodaných paliv, děje se tak právě přimícháváním biosložky. Podle Indráčka jde o jednu z nejlevnějších variant, další variantou je třeba nákup takzvaných emisních úspor. "I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot," upozornil Indráček.

Pokud je za rozhodnutím vlády také zbavení povinnosti snižovat emise, potom zrušení povinnosti přimíchávat biosložku bude mít efekt. Vláda ale ve středu takovou informaci neuvedla. "Pokud by to vláda udělala, nafta by mohla jít o 1,5 koruny dolů, možná i o více, třeba až o dvě koruny," řekl Indráček.

Problémem jsou také smlouvy, které dodavatelé s výrobci biosložky mají. Musí splnit již uzavřené kontrakty, nebo budou platit penále. Okamžitý efekt by tak zrušení biosložky v palivech nemělo. Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Indráček očekává, že cena pohonných hmot na komoditní burze v Rotterdamu se bude snižovat. Tamní burza určuje ceny pohonných hmot i u českých čerpacích stanic. "Cena v Rotterdamu je podle mě přepálená a půjde dolů," řekl Indráček. Zlevnění by se pak mohlo u českých čerpacích stanic projevit v řádu dní.

Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, volají po dočasném zastropování cen a následném snížení spotřební daně. Zemědělský svaz uvedl, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot neprojeví.