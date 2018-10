Praha - Navrhované zmírnění podmínek pro osobní bankroty předlužených lidí je ve Sněmovně před schvalováním. Poslanci k předloze podali v dnešním druhém čtení dvě desítky návrhů úprav. O sněmovní podobě novely insolvenčního zákona se bude hlasovat zřejmě na schůzi, která začne zhruba za tři týdny.

Některé poslanecké pozměňovací návrhy míří k dalšímu zmírnění zákona, některé naopak k určitému zpřísnění. Další jsou spíše technické. Marek Benda (ODS) navrhuje úpravu, podle níž by mohli jako insolvenční správci působit i exekutoři, pokud by byl v konkrétním případě vyloučen střet zájmů. Dominik Feri (TOP 09) chce zvýšit odměnu za sepsání insolvenčního návrhu a Jan Chvojka (ČSSD) upravit přidělování insolvenčních případů.

Poslanec ODS Jan Bauer zase navrhl zakotvit v zákoně definici nepoctivého záměru dlužníka, který má vliv na možné zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a následné zrušení oddlužení.

Ústavně-právní výbor už dříve doporučil, aby Sněmovna zmírnila podmínky oddlužení jinak, než jak navrhla ještě jednobarevná vláda hnutí ANO. Vládní novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Z předlohy kabinetu by podle doporučení výboru měla vypadnout varianta zvaná "sedm - nula". Nahradí ji pravděpodobně úprava pětileté varianty.

Dlužník by nemusel splatit za pět let povinně alespoň 30 procent svých závazků, mohlo by to být i méně. Soud by ale musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. Pavel Blažek (ODS) žádá, aby se možnost splatit méně než 30 procent vztahovala jen na staré dluhy.

Snazší oddlužení by mohli mít podle ústavně-právního výboru senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

V novele patrně zůstane i možnost oddlužení, jestliže dlužník za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů. U některých poslanců budila tato varianta pochyby, když upozorňovali na to, že takoví lidé by v konečném důsledku byli schopni uhradit za šest let celý svůj dluh. Poslankyně SPD Monika Levová ale i nadále prosazuje vyškrtnutí této možnosti z předlohy. Marek Výborný (KDU-ČSL) a Petr Sadovský (ANO) chtějí, aby výše splacených pohledávek věřitelů vzrostla na 60 procent.

Poslanec Jan Farský (STAN) chce zrušit ustanovení novely, podle které by soud až na výjimky zamítl návrh na povolení oddlužení lidem, kteří dluží víc než tisícinásobek existenčního minima, tedy zhruba 2,2 milionu korun. Další Farského návrhy by zmírnily podmínky oddlužení u pětileté varianty.

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu.

Další předlohy z programu schůze už poslanci projednat nestihli. Patří k nim vládní daňový balíček nebo změny v elektronické evidenci tržeb. Nynější schůze skončila.