Ke stávkové pohotovosti se podle svazu KOVO přidávají i odbory ze Škoda Auto

Praha - Ke stávkové pohotovosti, kterou na protest proti vládnímu konsolidačnímu balíčku vyhlásilo v pondělí 31 svazů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), se přidají odbory automobilky Škoda Auto. Novinářům to dnes řekl předák nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo. KOVO má podle něj 80.000 členů. Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly se připojil i svaz v dopravě DOSIA a s konfederací chce o podpoře jednat také Asociace samostatných odborů (ASO) jako druhá odborová centrála. Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí po jednání tripartity řekl, že postoj odborů považuje za nezodpovědný a nátlakové akce nepřispívají k dialogu. Odboráři si dnes znovu stěžovali na to, že s nimi kabinet o chystaných změnách nejednal.

"Můžeme poděkovat vládě, že nás opravdu stmelila. S kolegou Jaroslavem Povšíkem (předák odborů automobilky) jsme se dohodli, že se Škoda Auto ke stávkové pohotovosti připojí," uvedl Ďurčo. Podle něj tak jeho svaz s odbory automobilky, které jsou samostatné, dá dohromady 110.000 členů.

ČMKOS je nevětší centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s celkem 270.000 členů. ASO je menší centrála, jsou v ní třeba vlivné lékařské či železničářské odbory. Podle Středuly je "obrovitá podpora" vyhlášení stávkové pohotovosti.

Podle vedení ČMKOS opatření balíčku míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Předáci zmínili snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, obnovení nemocenských odvodů u zaměstnanců či zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. V chystaných změnách penzí nesouhlasí třeba s dalším zvyšováním důchodového věku nad 65 let či se snižováním nových penzí. Požadují také dřívější důchod pro náročné profese bez krácení pobírané částky.

Premiér označil v pondělí po tripartitě postup odborů za nezodpovědný. Podle něj by se měly na změnách podílet. Nátlakové akce nepřispívají k dialogu, který s odboráři kabinet ale dál povede, řekl Fiala. Dodal, že odbory budou moci vyjádřit své výhrady v připomínkovém řízení u jednotlivých návrhů zákonů. Vláda ale podle Fialy není připravena v zásadních věcech ustupovat.

Podle Středuly je takové připomínkové řízení jen formální záležitost. "Dialog není to, že někdo něco řekne a tak to bude, ale že je možná změna, a to nejen v dílčích parametrech, ale i v zásadních," řekl předseda ČMKOS.

Vedení centrály původně zvažovalo to, že na konec června svolá do Prahy zástupce odborů z celé země. Podobná shromáždění, kterých se účastní kolem 1500 odborářů a odborářek, pořádá konfederace každý rok v září před zahájením vyjednávání o platech. Od záměru předáci nakonec upustili. Rozhodli se pro stávkovou pohotovost.