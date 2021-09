Ke stavebnímu povolení pro D1 u Přerova bylo podáno sedm rozkladů

Přerov - Ministerstvo dopravy obdrželo sedm rozkladů do stavebního povolení na poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, pro který na podzim skončí platnost výjimky z posuzování vlivu na životní prostředí EIA. "Rozklady bude řešit rozkladová komise ministerstva dopravy," oznámil dnes na twitteru ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Poslední úsek D1 z Přerova do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v Přerově. Přípravu této stavby však provázejí odvolání a žaloby několika spolků, kterými se následně zabývají úřady i soudy.

"Některé (podané rozklady) jsou pouze blanketní a budou se doplňovat. Tři z nich jsou od občanských sdružení Děti Země, Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic," uvedl Mátl. Podle něj další čtyři rozklady pocházejí od soukromých osob dotčených stavbou posledního úseku dálnice D1. Ředitelství silnic a dálnic v lednu zahájilo výběrové řízení na stavbu tohoto úseku D1. Na jaře Mátl novinářům řekl, že ŘSD potřebuje do podzimu získat stavební povolení. Pokud by například soud poté stavební povolení zrušil, tak by se celý zdlouhavý proces EIA musel zopakovat.

Na rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který znovu potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova, byly nedávno opět podány žaloby. Verdikt hejtmanství napadly u soudu spolky Voda z Tetčic, Krajina Dluhonice, Děti Země a tři obyvatelé Přerova. Předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik ČTK řekl, že nová žaloba obsahuje například návrh na zpřísnění ochrany významných krajinných prvků. "Upozorňujeme také na to, že rozptylová studie je z roku 2016, a je tedy zastaralá. Měla by být vypracována nová," uvedl Patrik.

Pokud nebude vydané stavební povolení zrušeno, tak by stavba posledního úseku D1 u Přerova mohla být podle Mátla dokončena v roce 2025. Desetikilometrový úsek Říkovice - Přerov je poslední částí dálnice D1. Po kompletní dostavbě by dálnice D1 měla mít celkem 377 kilometrů z Prahy přes Brno a Ostravu až k polským hranicím.