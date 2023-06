Ke státním maturitám jde v září 9094 lidí, většina bude zkoušku opravovat

Praha - Ke státním maturitním zkouškám půjde letos v září 9094 lidí. Pro téměř 6700 z nich je to opravný termín, pro zbylé maturující to je řádný nebo náhradní termín. Zkoušku budou nejčastěji opakovat studenti středních odborných škol, na opravu dříve neúspěšného pokusu o maturitu se jich chystá asi 3800. Vyplývá to z dat Cermatu, které ČTK poskytla jeho mluvčí Jana Patáková. Podle statistik Cermatu se v roce 2019 k podzimnímu zkušebnímu termínu přihlásilo 21.300 maturujících, o rok později to bylo asi 19.700 lidí.

Maturita se skládá z didaktických testů, které centrálně zadává a vyhodnocuje státní organizace Cermat, a školní část zkoušky. Studenti, kteří budou v září vyplňovat didaktické testy od státní organizace Cermat, je budou psát v několika takzvaných spádových školách v termínu od 4. do 8. září. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka, druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Výsledky těchto testů budou do 10. září. Podle vyhlášky z roku 2020 se maturitní testy neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy "uspěl" nebo "neuspěl".

Nejvíce maturantů bude na podzim opravovat státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. K didaktickému testu z češtiny se chystá 4269 lidí. Své znalosti z angličtiny bude v září testovat 1757 maturantů, kteří se tak vynasnaží opravit své dříve neúspěšné pokusy. Testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny budou opětovně skládat jednotky až nízké stovky maturantů. K opravnému testu z matematiky míří 1587 zájemců o maturitní vysvědčení.

Studium letošních maturantů ovlivnila v minulých třech školních rocích opatření proti epidemii covidu-19 spojená s výukou na dálku. Někteří odborníci na vzdělávání proto upozorňovali, že tak mohli mít studium obtížnější. V letech epidemie byly zkoušky pro maturanty upravené, letos se konají ve standardním režimu.

Upravenou podobu státní maturity mají letos v českých školách váleční uprchlíci z Ukrajiny. Na didaktický test s 25 úlohami z matematiky mají místo běžných 135 minut o deset více. K dispozici jim bude rovněž překladový slovník. Mohou ho využívat spolu s Pravidly českého pravopisu i při státní maturitě z českého jazyka a literatury. Na řešení úkolů v tomto testu budou mít 115 minut, tedy o 30 minut víc než ostatní.

Letos v květnu šlo ke státním maturitním zkouškám poprvé 71.766 středoškoláků, tedy o 2,4 procenta víc než loni. Včetně těch, kteří zkoušku opakují, se k jarnímu termínu maturit přihlásilo 77.203 lidí. Státní didaktické testy organizované Cermatem letos maturanti psali od 2. do 5. května.