Ke spornému snížení růstu důchodů se Sněmovna sejde příští úterý v 10:00

Praha - Ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů se Sněmovna sejde v úterý 28. února v 10:00. Mimořádnou schůzi dnes svolala z podnětu koaličních poslanců předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). ČTK o tom informoval její mluvčí Martin Churavý. Opoziční hnutí ANO a SPD už ohlásila obstrukce. Schůze pravděpodobně potrvá několik dní a jsou možná i noční poslanecká jednání.

Zásluhová procentní část penzí by se měla podle předlohy zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun , což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k novele o 760 korun místo 1770 korun, o které by s ohledem na míru inflace rostla podle nynějších pravidel. Kabinet zdůvodnil nižší přidání snahou o zpomalení zadlužování státu.

Opozice zpochybňuje vedle samotného návrhu i stav legislativní nouze, který vyhlásila Pekarová Adamová na žádost vlády a jenž má umožnit jeho rychlejší schvalování. V případě přijetí zákona mluví opoziční zákonodárci o jeho napadení u Ústavního soudu. Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod.

Úpravou červnové valorizace by stát letos vydal na penze podle důvodové zprávy 15 miliard korun navíc. Pokud by platila běžná pravidla, výdaje státního rozpočtu by vzrostly o 34,4 miliardy korun. Menší rozpočtový dopad by pokračoval i v dalších letech. Příští rok by šlo podle zdůvodnění o úsporu 33 miliard korun z původně předpokládaných 58,8 miliardy korun vydaných na penze navíc.