Ke konci tohoto týdne se ochladí a bude více sněžit

Praha - Ke konci týdne se ochladí a bude více sněžit. Noční teploty klesnou hluboko pod nulu. Ve vyšších polohách se od čtvrtka mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dnešek bude větrný a zamračený. Pro většinu území platí výstraha před silným větrem. "Nad naším územím čekáme nejsilnější vítr po poledni, v souvislosti s přechodem studené fronty od severu," uvedl ČHMÚ. Na některých místech budou mít nárazy rychlost až 70 kilometrů za hodinu, na horách kolem 100 km/h. Dopoledne bude pršet jen místy, odpoledne ale na většině území, na horách bude padat déšť se sněhem nebo sněžit. Večer bude déšť a sněžení od severu ustávat, mraků bude ubývat a také pozvolna zeslábne vítr.

V úterý budou nejvyšší denní teploty plus pět stupňů Celsia, ve středu při slunečním svitu se může teplota vyšplhat až na plus osm. Večer ale bude od severozápadu přibývat oblačnost, v polohách nad 800 metrů nad mořem bude sněžit. Ve čtvrtek už bude přeháněk více, opět bude také více foukat. Meteorologové upozorňují na to, že nad 700 metrů se budou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

V noci na pátek mohou noční teploty klesnout až na minus devět stupňů Celsia, přes den nebude více než plus dva. Sněhové jazyky se budou tvořit už od 600 metrů nad mořem. O víkendu pak bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Sněhové srážky budou postupně jen na horách.

Večer vydají meteorologové prognózu počasí v Česku na nadcházející čtyři týdny.