Praha - Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adam Vojtěcha omezení zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Pouštět budou muset málo zákazníků. MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun, doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je 11,1 milionu. Vojtěch také oznámil plán na plošné testování zaměstnanců domovů pro seniory.

Když se situace do středy nezmění, chce MZ zmírnit opatření

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.

"Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. "Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky," řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

"Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření," řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek za 6 miliard

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun. Doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu. Ministerstvo zásobuje primárně přímo řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře, které testují vzorky na nový typ koronaviru.

Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě žádosti ochranné prostředky příslušným profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal Vojtěch.

Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, v nichž se testují vzorky. Podle Vojtěcha úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích, ale také od 16 českých firem. "Jsou to výrobci nejrůznějších prostředků od ochranných brýlí, přes respirátory, ústenky a další. Takto se snažíme podporovat i české dodavatele," řekl ministr. Podle něj jsou zásoby na následující týdny dostatečné.

Ceny za ochranné prostředky byly podle Vojtěcha v první fázi poměrně vysoké, postupně se ale snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny. Ministerstvo chce o stavu nákupu prostředků dnes informovat vládu a následně informace vložit na svůj web včetně průměrné ceny pomůcek. Není možné srovnávat cenu respirátorů nejvyšší třídy pro medicínské použití s cenou masek třídy FFP2 určených pro industriální využití, řekl dále Vojtěch.

Distribuce pomůcek i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. Ještě na konci března uváděly nemocnice, že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní. Na nedostatek pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se podle ministra Vojtěcha budou plošně testovat. Používat se na to budou rychlotesty, každému kraji jich má být poskytnuto 20.000. Testování má být pravidelné, opakovat se budou jednou za deset až 14 dní, provádět jej budou zdravotníci docházející do sociálních zařízení nebo praktičtí lékaři. Vojtěch to řekl na dnešní tiskové konferenci.

"Zpracováváme metodiku i na základě dnešního jednání s kraji a chtěli bychom rychlotesty distribuovat do krajů, aby testování mohlo začít," řekl Vojtěch. "Měli bychom zajistit, že pokud by tam byl nějaký pozitivní případ, tak takový pracovník bude okamžitě izolován a řešen dále hygienickou stanicí," doplnil. O plošném testování personálu, nikoliv klientů, hovořil v České televizi v sobotu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že by se měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak senioři. Podle Prymuly ale na takové testování u klientů nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování. Stejný názor zastává premiér Andrej Babiš (ANO). Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví také přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100.000 obyvatel, podle ministerstva nemusí jít přímo o místa v nemocnicích. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku. Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol před týdnem vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.