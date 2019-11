Když se Barcelona doma rozjede, těžko se chytá, varuje Vaclík

Barcelona - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík na věhlasném stadionu Barcelony chytal dvakrát ve španělské lize a pokaždé tam se Sevillou dostal čtyři góly. Podle reprezentační jedničky to Slavia může mít v úterním zápase Ligy mistrů na Camp Nou hodně těžké, protože z vlastní zkušenosti ví, že pokud se Katalánci na velkém domácím hřišti rozjedou, těžko se potom zastavují.

"Nechci říct, že je to na Camp Nou specifické, ale samozřejmě ten stadion je obrovský a hřiště rozměrově na maximu, což Barcelona potřebuje pro svůj styl hry," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK. "Není to už takové jako pod trenérem Guardiolou, kdy naháněli soupeře po celém hřišti. Teď čekají, čekají, ale když to pak spustí, je to hrozně rychlé," doplnil třicetiletý gólman.

Loni se Sevillou v Barceloně prohrál 2:4, na začátku letošního října si odvezl ještě vyšší venkovní porážku 0:4. "Teď jsme prvních 20, 25 minut byli lepší. Pak nás Barcelona třikrát trefila během osmi minut a bylo hotovo. Ty zápasy z naší strany byly vždycky otevřené. My tam nechtěli zaparkovat autobus, ale vždycky chtěli hrát. Možná proto byly takové výsledky," vzpomínal Vaclík.

Tým s hvězdným kapitánem Lionelem Messim se venku trápí, ale na Camp Nou vyhrál posledních 16 soutěžních utkání. "Barca je doma hodně silná. Stane se jim, že doma prohrajou za sezonu jednou, možná dvakrát. V této sezoně se tam v lize pod čtyři góly dostal jenom Villarreal, který prohrál 1:2. Jinak tam Betis, Valencie i naposled Valladolid dostaly pět gólů, takže je to asi znát," uvedl bývalý brankář Basileje či Sparty.

V minulém utkání Ligy mistrů se Barcelona v Praze hodně nadřela na vítězství 2:1 a podle Vaclíka mohou slávisté potrápit velkého favorita i v katalánské metropoli. "Myslím, že Slavia uspět může. Kluci se přesvědčili v této i minulé sezoně, že styl fotbalu, který jsou schopni hrát, je nepříjemný všem. Jak znám kluky i trenéra Trpišovského, tak z toho svého stylu neustoupí ani v Barceloně," přemítal rodák z Ostravy. "Záleží, jestli Barcelona bude díky svému hřišti mít více místa a dokáže Slavii víckrát utéct. To by se potom na kluky vzadu valilo a mohlo by to být nepříjemné," přidal Vaclík.

České šampiony za výkon proti Barceloně pochválil i Vaclíkův trenér Julen Lopetegui. "Zápas viděl a říkal, že Slavia hrála dobře a jsou fyzicky výborně připraveni. O tom jsme se sami přesvědčili na jaře," řekl Vaclík, jehož tým nečekaně vypadl se Slavií v březnovém osmifinále Evropské ligy.

Domnívá se, že Barcelona po zkušenosti z Edenu přistoupí k domácímu zápasu s Pražany trochu jinak. "Neříkám, že je venku podcenila, ale určitě si dá na nějaké věci větší pozor. Samozřejmě vědí, že když vyhrajou, budou mít po čtyřech zápasech téměř jistý postup ze skupiny," konstatoval Vaclík.