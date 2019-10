Když prohrát, tak takhle, řekl po Barceloně kouč Slavie

Praha - Přestože fotbalisté Slavie ve třetím kole základní skupiny Ligy mistrů podlehli doma Barceloně 1:2, trenér Jindřich Trpišovský byl na hráče pyšný. Pražané podle něj od 20. minuty předvedli fantastickou hru s řadou skvělých individuálních výkonů a při troše štěstí mohli pětinásobného vítěze soutěže obrat o body. Mrzelo ho, že prohráli dvěma polovlastními góly.

"Neříkám to moc často, ale když vynechám prvních 20 minut, musím říct, že kluci hráli fantasticky. I když je to prohra a bez bodu, náš výkon postupně gradoval. Podali jsme skvělý týmový výkon a individuální výkony některých našich hráčů byly srovnatelné se soupeřovými. Když prohrát, tak prohrát takhle. Jsem na kluky pyšný," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci od třetí minuty prohrávali po gólu Lionela Messiho. Pět minut po pauze srovnal Jan Bořil, ale v 57. minutě rozhodl o triumfu favorita vlastní gól domácího Petera Olayinky.

"Začali jsme špatně, prvních 20 až 25 minut jsme byli daleko od hráčů. Pomohla nám první šance a od té doby se hrál vyrovnaný zápas. Skončilo to 1:2, ale zápas mohl podle mě skončit i 2:1 a mluvili bychom o štěstí, že třeba neproměnili šance. Je škoda, že jsme prohráli takovýmhle gólem po neuvěřitelném odrazu, takovou souhrou okolností. Dali jsme si v podstatě dva vlastní góly," litoval Trpišovský.

V posledních deseti minutách slávisté dostali Barcelonu pod tlak a katalánský gigant se jen s vypětím sil bránil, na což není zvyklý. "Vytvořili jsme si v posledních 10 minutách spoustu možností, které mohly skončit gólem. V některých situacích jsme je donutili, že nám de facto odevzdali balon. Vidět Piquého, jak skáče do střel...," podotkl Trpišovský.

"Fotbal se ale hraje na góly a rozhoduje kvalita řešení situací v pokutovém území. To nám ukázala Barcelona při prvním gólu. Kluky prohra neskutečně mrzí. Sedí dole v šatně a jsou vyřízení. Je mi to za ně líto. Bóřa je dneska jediný vítěz, protože dal gól," dodal Trpišovský.

Slavia má po třech z šesti zápasů skupiny na kontě jediný bod za úvodní remízu 1:1 na půdě Interu Milán, i když herně nezklamala v žádném utkání. "Říkal jsem panu Tvrdíkovi (šéfovi Slavie), že uděláme pět až sedm bodů, teď se nám to zkracuje. Říkal jsem, že doma potrápíme všechny týmy ze skupiny, bohužel jsme tu v obou zápasech prohráli. Máme jeden bod, ale v každém z těch tří zápasů jsme sahali po bodovém zisku. Pokud zvládneme mít ve všech šesti zápasech takovýhle projev, bude to pro mě zadostiučinění," řekl Trpišovský.

Slavia podle něj doplácí v Lize mistrů hlavně na špatnou koncovku. "Když sečtu všechny tři zápasy, dali jsme dva góly, což je strašně málo na to, kolik jsme měli šancí. Na téhle úrovni je to strašně trestuhodné. Vždy se bavíme o tom, že v takovém zápase si vytvoříte jednu dvě šance a když je nedáte, nemůžete uspět. My si jich vytvoříme pět šest a stejně neuspějeme. To jsou rozhodující momenty," uvedl Trpišovský.

"Třetí zápas jsme v tom zklamali. Možná je i tíhou okamžiku, víte, jaký je to zápas, jakou euforii by to způsobilo. Jste třeba zbrklejší než v lize," přemítal kouč.