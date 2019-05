Když mám takové hráče, ať si ten hokej zahrají, prohlásil Říha

Bratislava - Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha měl po vítězstvím nad Norskem radost z toho, jak jeho svěřenci zvládli zápas necelý den po náročném pátečním souboji se Švédy. I když zaznamenal při jednoznačném výsledku 7:2 nějaké chyby, zamlouvalo se mu, že tým opět prokázal velkou sílu v ofenzivě.

K vysokému vítězství došli Češi poté, co pobavili diváky útočným hokejem, který byl plný hezkých akcí a nápadů. Říha je při dobrém vývoji skóre nechtěl brzdit v rozletu. "Když mám takové hráče, tak ať si ten hokej zahrají. Když budou poctivě plnit úkoly, dostaneme se do vedení a oni nebudou vymýšlet zase nějaké top věci, abychom zbytečně nepropadali, tak jim tu volnost necháme, ať si zahrají," řekl Říha novinářům.

Celý tým toho využil a zahrál si s obrovskou chutí. "A také obrovskou euforií, hlavně v útočné fázi. Dostali jsme se rychle do vedení a to nás uklidnilo. Potom tam občas byly menší chybičky do obrany a soupeř nás začal trochu dohrávat. Někdy až trochu na hraně. Po první třetině jsme si řekli, abychom to ještě více zjednodušili a nepřizpůsobovali se hře soupeře. Chtěli jsme hrát naši hru a myslím, že se to povedlo," uvedl.

Důležité bylo, že na ledě nebyly k vidění jen povedené akce, ale řada z nich dospěla i do gólové koncovky. Střelecká úspěšnost je zatím vysoká, o čemž svědčí 12 gólů ve dvou utkáních.

"Výběr hráčů tomu napovídá. Kubalík je střelec, Vrána je střelec, Voráček, ale i obránci jsou střelci. Oni si vyhoví. Že umíme dávat góly, to je samozřejmě jenom pozitivní. Přijdou taky zápasy, kdy třeba budeme hrát na 0:0. A je důležité, abychom to potom zrealizovali," prohlásil Říha a ocenil přínos kapitána Jakuba Voráčka.

"Tým nepodlehne nějaké euforii, jsou tam lídři, kteří to umravní. My budeme také apelovat na to, že nám nic neskončilo a turnaj teprve začíná," řekl Říha. "Ten tým je ale v pořádku. A je pracovitý. Má svoji sílu a taky lidi, kteří to dokážou ovlivnit."

Co šedesátiletého kouče potěšilo v utkání nejvíc? "Že jsme ve všech herních situacích zahráli, jak jsme potřebovali. Až na jedno oslabení, v němž jsme inkasovali. Malovali jsme si to, ale na ledě jsme to nesplnili. Jinak jsme ale zlepšili souhru i vhazování. Byla tam lepší změna rytmu v napadání a pak následném odstoupení. Tohle už začíná fungovat, začíná si to sedat," podotkl Říha.

Před zápasem přitom po zapsání Hynka Zohorny na soupisku lehce přeskupil složení všech útoků. Pouze první formace s Dominikem Simonem na centru a Michaelem Frolíkem s Voráčkem na křídlech zůstala beze změn. "Ještě jsme pořád v procesu zkoušení, kdo s kým může hrát. Hledáme, jaké dvojice budou nejlepší, kdo si vyhoví s kým. Každým dnem se nám to ukazuje," řekl kouč.

Líbí se mu, jak obrana podporuje útok. "Hlavně mě těší to, že to vychází z tréninku, který jsme dělali. Obránce jsme honili dopředu, je tam vidět práce z tréninku, což je pro mě důležité. Hráči tomu věří," uvedl Říha.