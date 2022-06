Kdybychom první skórovali my, bylo by to jiné, řekl po prohře v Lisabonu Souček

Lisabon - Podle kapitána Tomáše Součka by zápas Ligy národů v Portugalsku vypadal úplně jinak, pokud by čeští fotbalisté dokázali proměnit úvodní šanci a dostali by se do vedení. Z porážky 0:2 byl záložník West Hamu zklamaný, čtyři body po třech z šesti duelů elitní skupiny A2 ale považuje za dobrý počin. Ocenil výkon portugalského pravého obránce Joaa Cancela, který otevřel skóre.

"Víme, že Portugalsko a Španělsko jsou na balonu opravdu kvalitní, skoro se s nimi nemůžeme v držení míče rovnat. Ale můžeme se pak rovnat v jiných atributech. Třeba kdybychom první skórovali my, bylo by to jiné. Nebo pak jsme mohli v druhém poločase snížit na 2:1, bylo by to zase zajímavé. Takhle si to Portugalci pohlídali," řekl novinářům Souček.

Jeho tým inkasoval v Lisabonu oba góly mezi 33. a 38. minutou. Největší hvězda Portugalců Cristiano Ronaldo tentokrát neskórovala, prosadili se Cancelo a Goncalo Guedes poté, co favorit zakombinoval na pravé straně.

"Oni mají kvalitu všude, ať je to vpravo, vlevo. Cancelo nám dělal problémy. Ale on dělá problémy celé Premier League, je to výjimečný hráč. Všichni se upínají na Ronalda, ale Cancelo je podle mě obrovským přínosem pro tým," prohlásil Souček.

Český celek nenavázal na úvodní dva domácí zápasy, v nichž porazil Švýcarsko 2:1 a remizoval se Španělskem 2:2. Po polovině elitní skupiny mu patří třetí místo s náskokem čtyř bodů na poslední Švýcarsko. V neděli reprezentanti zakončí červnový program ve Španělsku.

"Jsme v půlce a myslím, že kdyby nám to někdo řekl na začátku, tak čtyři body bereme. Byli bychom spokojeni. Teď jsme trošku zklamaní, že jsme prohráli. Ale musíme se co nejrychleji připravit ještě na Španělsko, další velmoc. Bude to hodně složité," uvedl Souček.

"Máme čtyři body, to vůbec není špatné. Jedeme dál. Chceme se rozhodně v téhle skupině udržet, abychom příště zase hráli s těmi nejlepšími týmy na světě," doplnil sedmadvacetiletý záložník.

Portugalci podle něj byli zřejmě o malinko lepší než Španělé. "Určitě tou přímočarostí byli asi nejlepší. Španělé hráli trochu jinak, drželi balon, netahali tolik na bránu. Portugalci jsou přímočařejší, chtějí si vytvářet šance a dávat góly. Ale jinak co se týče kontroly balonu, není moc rozdíl," dodal Souček.

Ronalda jsme ubránili, ale tři body má on, řekl Brabec

Obránce Jakub Brabec po porážce v Portugalsku příliš nepřeceňoval, že česká defenziva ubránila Cristiana Ronalda, protože vítězství slavil domácí hvězdný útočník. Devětadvacetiletého stopera mrzely neproměněné šance a kvitoval, že se po zápase mezi jeho spoluhráči nestrhla "rvačka" o Ronaldův dres.

Historicky nejlepší reprezentační střelec Ronaldo v Lisabonu rekordní bilanci 117 gólů za národní celek nerozšířil. Sedmatřicetiletý portugalský kapitán se ani nedostal do mnoha šancí.

"Je to výzva, zážitek, Ronaldo je nejlepší hráč na světě. Člověk to na jednu stranu vnímá, na druhou stranu si to nesmí připouštět. Furt jsou situace podobné, akorát proti vám stojí trošku kvalitnější hráč," řekl Brabec v rozhovoru s novináři.

"Nějaké očekávání tam je. Ale viděl jsem, že na konci už byl trošku vzteklý, že nedal gól. Už trošku hecoval spoluhráče, chtěl se proti nám vytáhnout. Kluci říkali, že se přes nás neprosadil, ale má tři body," doplnil obránce Arisu Soluň.

Byl rád, že se čeští reprezentanti nepohádali o Ronaldův dres. "Procházel kolem mě na konci a bylo vidět, že se toho bál. Když viděl, že mu chci jenom podat ruku, tak byl překvapený. Tyhle rvačky o dresy nemám rád. Samozřejmě když je tam nějaký můj velký oblíbenec, tak bych o jeho dres stál. Ale teď to tak nebylo," prohlásil Brabec.

"Myslím, že jsme se v tomhle posunuli o level výš. Spoustu kluků už proti takovým fotbalistům hrálo, mají zkušenosti z Ligy mistrů. Zase abychom tady nevypadali jako Češi na výletě," doplnil s úsměvem bývalý zadák Sparty nebo Plzně.

Favorizovaní Portugalci si vytvořili dvoubrankový náskok během pěti minut, v 33. a 38. minutě se trefili Joao Cancelo a Goncalo Guedes. Po změně stran hosté sahali po gólu, ale střídající Václav Jurečka s Adamem Vlkanovou slibné příležitosti zahodili. "Je to velká škoda. Šance tu byly, a kdyby se nám je podařilo trefit, mohli jsme je pozlobit víc," litoval Brabec.

Český tým nenavázal na domácí vítězství 2:1 nad Švýcarskem a remízu 2:2 se Španělskem a ve skupině má čtyři body. Tabulku vede Portugalsko, druhé je s pěti body Španělsko, na jehož hřišti svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli zakončí červnový program. Tabulku uzavírá Švýcarsko bez bodu.

"Já bych to hodnotit nechtěl, uvidíme po tom září. Jsme rádi, že Španělé vyhráli ve Švýcarsku, což je pro nás důležité, když se nám tu nepodařilo uhrát aspoň bod. Koukáme i na tohle, ale soustředíme se na každé utkání. Děláme, co je v našich silách, maká celý mančaft. Jsem rád, že aspoň v těch prvních dvou utkáních nám to přineslo ovoce," dodal Brabec, jemuž ze tří soupeřů připadali nejlepší Španělé.