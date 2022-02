Kdybychom neuhráli s Plzní remízu, situace by byla hodně složitá, prohlásil Vrba

Praha - Trenér Pavel Vrba si hodně oddechl, že fotbalisté Sparty navzdory dvougólové ztrátě dokázali s Plzní v duelu 21. ligového kola remizovat 2:2 a udrželi si od ní v tabulce čtyřbodový odstup stejně jako od vedoucího obhájce titulu Slavie. V případě porážky by Letenští na Viktorii ztráceli už sedm bodů.

"Kdybychom zápas doma neuhráli, byli bychom v situaci, která by byla už hodně složitá. Rozdíl je čtyři body. Je před námi ještě hodně utkání. Doufejme, že nadstavbová skupina bude i o tom, že se v ní bude ztrácet více bodů. Čtyřbodový rozdíl není ideální, ale je před námi ještě hodně zápasů," řekl na on-line tiskové konferenci Vrba, který v minulosti dovedl Plzeň ke třem titulům a stejnému počtu účastí ve skupině Ligy mistrů.

Sparta remizovala i ve druhém jarním kole a nenavázala na středeční výhru 2:0 na Slavii ve čtvrtfinále domácího poháru. Západočeši vedli po brankách Tomáše Chorého a Lukáš Hejdy, za domácí však snížil David Pavelka a v úvodní minutě nastavení srovnal Adam Hložek.

"Plzeň tady hrála velice zodpovědně dozadu, organizovaně. V útočné fázi jsme byli prvních 60 minut velice pomalí. Nedokázali jsme jejich dobře organizovanou obranu překonat, ať už individuálně nebo po kombinacích. To bylo prostě špatně. Naštěstí se nám podařila střídání," uvedl Vrba.

Na nepříliš povedeném výkonu jeho týmu se podle něj projevila i absence zraněného Ladislava Krejčího mladšího. "Patří ke klíčovým hráčům, asi to mělo vliv na hru středové řady. Až s příchodem Bořka Dočkala se to zrychlilo. Dával tam dlouhé balony, které má v popisu práce Láďa Krejčí. Mezihru jsme měli velice složitou a komplikovanou. Proto jsme se ani nedostali do žádné příležitosti. Až s příchodem Bořka se hra zrychlila. I standardní situace byly mnohem lepší. Z toho možná vyšlo to, že jsme bod urvali," prohlásil Vrba.

Jak dlouho bude Krejčí mladší chybět, zatím osmapadesátiletý trenér neví. Pražany čeká ve čtvrtek na Letné první zápas úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy s Partizanem Bělehrad.

"Možná kdybychom šli do velkého rizika, dali bychom ho na dnešní zápas do kupy. Vzhledem k tomu, že nás čeká těžká série zápasů, jsme nemohli jít do takového rizika, abychom Láďu nezavřeli na dva měsíce. Tentokrát jsme šli do situace, že chceme, aby se Láďa uzdravil. Je možné, že už ve čtvrtek bude k dispozici," konstatoval bývalá kouč české reprezentace, Žiliny, Machačkaly nebo Ludogorce Razgrad.