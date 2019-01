Praha - Sebevědomě vstoupil do obnoveného angažmá ve Spartě její odchovanec Martin Hašek. Posila z Bohemians 1905 se v přípravném utkání s fotbalisty Českých Budějovic hodně zapojovala do rozehrávky a při výhře 3:1 patřil Hašek k nejvýraznějším hráčům. Věří, že má na to, aby si během zimní přípravy vybojoval místo v sestavě.

"Kdybych nevěřil, že se prosadím, tak sem nejdu. Vždycky jsem věřil ve svoje schopnosti, že jsem kvalitní hráč, a je tomu tak i teď. Věřím, že mám kvalitu na to, abych se vešel do základní sestavy," řekl Hašek novinářům po obnovené premiéře za Spartu.

"Jsem rád, že jsem tady, ale první zápas tak neprožívám. Přeci jen je to jen přátelák, kterých už jsem tu odehrál za áčko několik dříve. Takže to neberu jako premiéru, i když to samozřejmě vnímám jinak jako plnohodnotný hráč áčka, než když jsem předtím chodil jen na výpomoc z juniorky," dodal.

Do utkání s Budějovicemi nastoupil od začátku ve středu zálohy vedle Lukáše Váchy a s Nicolaem Stanciem před nimi. A trenéři si jejich spolupráci pochvalovali. "Hrálo se mi s klukama dobře. Jsou to dobří hráči, kteří umí fotbal a jsou vykopaní. Funguje tam prolínaní nezávisle na komunikaci a souhře. Vycítí, že když jdu já výš, tak oni jdou níž a podobně," hodnotil Hašek.

"Osobně se mi hrálo dobře, i když jsem měl těžší nohy, protože jsou velké tréninkové dávky. Není tam ta lehkost a vyhranost, ale hlavní je, abychom tu lehkost měli v prvním jarním kole," dodal.

Sparta Haška koupila zpět z Bohemians, kam přestoupil v létě 2017, když využila předkupního práva. "Když jsem šel do Bohemky, tak jsem se chtěl prosadit, otrkat se a pak se posunout dál. Ať už by to bylo zahraničí nebo česká liga. Člověk dělá maximum pro to, aby se pořád zlepšoval. Nebylo to ale tak, že jsem si říkal, že se za rok do Sparty vrátím. Jsem však rád, že se mi to podařilo," prohlásil.