Kdy skončí těžba uhlí, není možné podle Jurečky zodpovědně říci

Chomutov - Kdy skončí těžba uhlí, není podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) schopen zodpovědně říci nikdo. Otázka limitů těžby uhlí je definitivně vyřešena. Řekl to novinářům při návštěvě elektrárny Prunéřov II.

"My jsme si dali do vládního prohlášení určitou ambici, která ale byla řečena předtím, než vypukla válka na Ukrajině," uvedl Jurečka. Současná vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce dokončit odklon od uhlí do roku 2033. "Jsme si vědomi toho, že uhlí může teď hrát velmi důležitou roli, abychom zajistili základní fungování," uvedl Jurečka. "Transformace přes plyn má soustu otazníků, závislost na Rusku vnímáme jako obrovské bezpečnostní riziko. Musíme hledat jiné zdroje," míní. Kabinet se podle něj chce zaměřit na podporu obnovitelných zdrojů, státní pomoc s instalací fotovoltaických panelů či tepelných čerpadel.

Ekologické limity těžby uhlí byly stanoveny v roce 1991, v roce 2015 je potvrdila tehdejší vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). "Já si nemyslím, že by tady mělo dojít ještě k nějakému dalšímu prolamování těžebních limitů. Myslím, že Sobotkova vláda udělala poslední rozhodnutí. Toto je konečné rozhodnutí. To, co je v těch současných zásobách, je dostatečný prostor pro zvládnutí transformace v příštích letech," uvedl ministr.

Premiér Petr Fiala o víkendu uvedl, že vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Napravit má podle něj léta neřešenou závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně vyvléci z ruské energetické smyčky. Ceny energií výrazně vzrostly po napadení Ukrajiny Ruskem.