KDU-ČSL vyzvala vládu k návratu části žáků do škol od 23.11.

Praha - KDU-ČSL vyzvala vládu, aby se do škol nejpozději 23. listopadu vrátili žáci prvních a druhých tříd základních škol a absolventských ročníků, pokud se zásadně nezhorší epidemiologická situace v souvislosti s koronavirovou epidemií. Pokud tak kabinet hnutí ANO a ČSSD neučiní, nepodpoří lidovečtí poslanci případnou vládní žádost o další prodloužení nouzového stavu, který aktuálně platí do 20. listopadu. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl poslanec Marek Výborný.

KDU-ČSL chce na jednání Sněmovny zařadit mimořádný bod, aby vláda informovala o situaci ve školství. Kromě nejmenších žáků by se k prezenční výuce měli vrátit žáci devátých ročníků základních škol a absolventských tříd na středních školách a odborných učilištích, míní Výborný. Nutné je podle něj také urychleně řešit praktickou odbornou výuku na středních odborných školách.

Od 14. října jsou v Česku uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku, od 2. listopadu se uzavření týká i speciálních škol. V provozu zůstaly mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb, policistů, hasičů nebo zaměstnanců úřadů práce.

Ne každá škola a každý učitel přistupuje k distanční výuce stejným způsobem, proto dochází k rozevírání nůžek v kvalitě vzdělávání dětí, láteřil poslanec. Lidovci chtějí znát scénáře dalšího otevírání škol a kritéria, co nastane v případě dalšího zhoršení epidemiologické situace. Ministerstvo školství také musí podle Výborného zveřejnit scénáře průběhu přijímacích a maturitních zkoušek na jaře 2021.

Nechápe také, proč by nemohla být obnovena individuální výuka v základních uměleckých školách. Žáci se podle Výborného potřebují připravovat na talentové zkoušky.