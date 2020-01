KDU-ČSL povede Jurečka, porazil Bartoška a Horníčka

Praha - Opoziční KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dnes dali přednost před předsedou lidoveckých poslanců a stranickým místopředsedou Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké organizace. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů.

Jurečka dostal 205 ze 357 platných hlasů, oznámil předseda volební komise. Bartoška volilo 142 delegátů, Horníčka deset. Volební komise vydala celkem 377 hlasovacích lístků. Jeden zůstal neodevzdaný, 19 hlasů nebylo platných.

Jurečka se na rozdíl od Bartoška staví zdrženlivě k případné předvolební spolupráci nynějších opozičních stran. Podle Jurečky jí brání technické a legislativní překážky, později při tiskové konferenci ji ale kategoricky nevyloučil. Bartošek by si kooperaci s ostatními uskupeními před příštími sněmovními volbami představit uměl, ačkoli by počkal na zkušenosti z letošních krajských voleb.

Oba politici se liší také v pohledu na možnou budoucí koaliční spolupráci s Andrejem Babišem (ANO) či hnutím ANO. Jurečka ji nevylučuje, je podle něho možné vést dialog o formě spolupráce se všemi stranami s výjimkou KSČM a SPD. Už dříve uvedl, že by chtěl, aby se KDU-ČSL stala stranou s širokým koaličním potenciálem. Po svém zvolení ale uvedl, že lidovci nepůjdou do vlády s trestně stíhanou osobou, jež má zásadní střety zájmů ohrožující fungování státu a nemá určitou morální integritu.

Bartošek v nominačním projevu odmítl spolupráci se stranami, které by chtěly destruovat svobodu a demokracii. Do kabinetu by KDU-ČSL podle něho neměla vstoupit v případě, pokud by byl některý její člen trestně stíhán nebo neměl čisté lustrační osvědčení. Babiš stále čelí stíhání kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo a pokračuje v soudních sporech o svou evidenci jako spolupracovníka někdejší komunistické tajné policie StB.

Jurečka v projevu po zvolení vyzval všechny lidovce ke spolupráci. Bývalé předsedy strany požádal, aby kdykoli přišli s radou či podnětem, veřejnost pak k aktivní účasti na politice KDU-ČSL. Bartoškovi a europoslanci Tomáši Zdechovskému, který přímo na sjezdu z volby odstoupil, poděkoval Jurečka za to, že představili svoji nabídku vizí pro KDU-ČSL. Během projevu k Jurečkovi na pódium přiběhli jeho dva synové.

Na sjezdu rezignovalo celé předsednictvo, většina jeho členů se pokusí mandát znovu získat. Podle Jurečky je dobře, že předsednictvo tímto krokem dalo prostor pro obměnu. "Byl bych rád, abychom dokázali nakombinovat zdravý mix lidí. Těch, kteří mají zkušenost, umí zaujmout média a veřejnost, ale zároveň lidí, kteří budou přinášet nový drajv," uvedl. Koho by chtěl za prvního místopředsedu, nechtěl krátce po zvolení sdělit.

Politika KDU-ČSL se musí soustředit na rodinu, uvedl Výborný

Politika KDU-ČSL se musí podle končícího předsedy Marka Výborného soustředit na rodiny a jejich podporu. Na sjezdu vyzval k permanentní volební kampani. Nepřímo se vymezil vůči premiéru Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO.

"Lidé mají až po krk koblih. Lidé chtějí vidět světlo na konci tunelu," uvedl Výborný v narážce na Babišův předvolební artikl. Řekl, že lidovecká strana nedosáhne lepších výsledků z Parlamentu, ze svého sídla Charitasu nebo ze schůzí svých organizací. "Musíme jít mezi lidi," zdůraznil Výborný.

Uvedl také, že lidovci na podzim připravili svou vizi pro Česko. "Dokument, který není výsledkem debaty politologů ani marketérů a není ani výsledkem toho, o čem bych já snil, když právě spím," podotkl Výborný s odkazem na název Babišovy předvolební knihy.

Základem lidovecké politiky musí být podle Výborného rodina. "Musíme přestat přemýšlet o preferencích či zákulisních praktikách a politikaření, ale začít řešit skutečné problémy všech tátů, maminek, jejich dětí, vdov a vdovců, prarodičů nebo mladých lidí, kteří chtějí mít rodinu, ale mají z toho strach," zdůraznil. Když bude KDU-ČSL na straně rodičů, bude podle Výborného silná, úspěšná a nenahraditelná.

Lidovce také vyzval k obraně "normálního přirozeného světa" a hodnot, které se ještě před pár lety zdály nezpochybnitelné.

Z vyjádření Výborného vyplynulo, že zůstane poslancem.