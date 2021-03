KDU-ČSL chce vysvětlit důvody výměny hlavní hygieničky

Praha - Lidovci chtějí po vládě, aby vysvětlila výměnu hlavní hygieničky. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky není jasné, proč k personální změně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přistoupil ani proč bude dosavadní ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová pouze dočasně pověřená. Jurečka to řekl na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. Poslanci by dále chtěli znát informace o vývoji koronavirové pandemie či očkování.

Hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou odvolal Blatný ke 14. březnu. Od příštího týdne ji nahradí Svrčinová. Důvod změny ministr několikrát odmítl výrazněji komentovat. Hlavní hygienička je zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví. Svrčinová zatím bude pověřena zastupováním hlavního hygienika, a to do doby jmenování nového hlavního hygienika.

Podle Jurečky také studenti, kteří slouží v nemocnicích, nejsou zahrnuti do plánu očkování proti covidu-19. Pokud ano, tak to bylo víceméně na rozhodnutí konkrétních ředitelů nemocnic, míní lidovecký šéf. Blatný však po pátečním schválení pracovní povinnosti studentů v nemocnicích uvedl, že ti, kteří do zařízení nastoupí, budou mít nárok na přednostní očkování.

Stále také není podle předsedy KDU-ČSL dořešena otázka danění a odvodů na pojištění z příjmu studentů, kterým byla uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb. Přes příslib ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) studenti upozorňují na rozporuplná stanoviska, řekl.

Schillerová v lednu oznámila, že ministerstvo financí plošně odpustí povinnost platit daň z příjmu všem těmto studentům. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) tehdy informovala, že odvody na sociální a zdravotní pojištění studenti také platit nebudou. Ministerstvo mělo vyplatit krajům dodatečné peníze tak, aby byla studentům přes kraje zaplacena odměna ve výši, jako by pojištění neplatili.

Vzhledem k tomu, že šlo o nařízenou pracovní povinnost, nejde podle Jurečky o pracovněprávní vztah, a odměny tak nemají podléhat žádnému danění a odvodům.