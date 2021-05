Opozice je proti projednání covid pasů v legislativní nouzi

Praha - Novelu k zavedení takzvaných covidových pasů nechtějí ve stavu legislativní nouze projednávat opoziční poslanci včetně komunistů. Rezervovaně se k tomu staví i sociální demokraté. Norma by měla umožnit zejména vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělaném onemocnění. Politici to řekli na dnešních tiskových konferencích ve Sněmovně.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví a pandemickém zákoně. Návrhy minulý týden projednala vláda. Sněmovna před projednáváním vládního návrhu zákona posuzuje, zda jsou podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Pokud pro to neshledá důvody, návrh se zkráceně neprojedná.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek navrhne zařazení bodu na začátek schůze. "Předpokládám, že zpravodaj tisku navrhne přerušení projednávání tisku v legislativní nouzi tak, aby byl získán dostatečný časový prostor minimálně 14 dnů na odbornou debatu, co je tam potřeba v rámci třetího čtení opravit," řekl.

Podle předsedy poslanců TOP 09 Vlastimila Válka novela obsahuje řadu návrhů, se kterými jeho strana nesouhlasí. Pro podrobnější rozpravu jsou i komunisté. Uvedl to šéf jejich poslaneckého klubu Pavel Kováčik. I podle něj by bylo vhodnější zvolit jednodušší novelu.

Sněmovní tisk je podle poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského velmi špatně připraven, ministerstvo do něj navíc vložilo spoustu dalších neprojednaných změn. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek považuje řadu věcí v zákoně na hraně ústavnosti, předloha se podle něj musí řádně projednat ve výborech.

Také podle občanských demokratů není žádný důvod k projednávání předpisu v režimu legislativní nouze. "Vláda jen zkouší tento nástroj zneužít," podotkl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Předpis má podle něj protiústavní rysy a Stanjura se podivil, že si vláda dovolí ho v takto "lajdácké" podobě vůbec předat poslancům. Sněmovna bude mít hodně práce, aby tento "paskvil" přepsala do použitelné podoby, míní Stanjura.

Hnutí STAN chce podle předsedy Víta Rakušana mít jistotu, že projekt covidových pasů nebude zneužívat získaná data. Zároveň apeluje na to, aby existovala alternativa třeba v papírové podobě pro ty, kteří nepoužívají elektronickou formu komunikace. Také podle něj má návrh řadu nedostatků, očekává dlouhou diskusi.

Někteří kolegové z opozice upozorňovali na některé neústavní úpravy, řekl předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Pokud existují rizika z pohledu ústavních právníků, je lepší zabývat se návrhem delší čas a nespěchat na kratší projednání, uvedl.

"Vláda šla cestou, že chce neomezené možnosti i moc," komentovala návrh místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Zmínila, že takový dokument by například neměl omezenou platnost a vztahoval by se i na další nemoci. "Na to nepřistoupíme. Zajímavé je, že tu legislativní nouzi schválily na zdravotním výboru pouze ANO a ČSSD," uvedla.

SPD je zásadně proti novele, kabinet se podle hnutí snaží omezit lidská práva a svobody zaručené ústavou. "Všechna opatření musí korespondovat s tím, jaká je epidemická situace. Není možné zakotvovat do zákona šikanu a segregaci lidí s tím, že by mohla hrozit pandemie," řekla poslankyně Karla Maříková. Poslanci SPD podají návrh na zamítnutí zákona.

KDU-ČSL chce ve Sněmovně informaci vlády ohledně pandemického stavu

KDU-ČSL chce, aby se Sněmovna ve středu zabývala stručnou informací vlády ohledně dalšího nakládání s pandemickým stavem. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory to řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Kabinet podle něj ohýbá pandemický zákon.

"Není možné tolerovat, že vláda nevyhlašuje opatření podle pandemického zákona, ohýbá ho a kašle na to, co v tom zákoně je napsáno," uvedl Jurečka. Pokud kabinet ANO a ČSSD tento přístup nezmění, je podle něj nutné vážně zvažovat ukončení pandemického stavu. Sněmovna tak může učinit.

Nejvyšší správní soud v poslední době zrušil některá mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Týkala se například omezení provozu obchodů, služeb i setkávání lidí, povinností pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných nebo regulace provozu restaurací, heren a kasin.

Jurečka chce také vládu požádat k uchování podpory pro živnostníky a podnikatele, na které budou i po 1. červnu dopadat protiepidemická opatření. Týká se to podle něj například restaurací bez zahrádek.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla, že její resort už neprodlouží vyplácení kompenzačního bonusu podnikatelům a společníkům malých firem za červen. Zdůvodňuje to tím, že více provozů je již nyní otevřených než zavřených. Pomoc by tak měla směřovat jen pro uzavřené provozy. Těm budou k dispozici programy od ministerstva průmyslu a obchodu a program Antivirus.

Pandemický zákon dal ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19. Výslovně mohou omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu. Restrikce podle úprav platí jen při pandemické pohotovosti, kterou může dolní komora ukončit nebo obnovit. Opozice do návrhu zákona prosadila například parlamentní kontrolu, pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru a také odškodnění podnikatelů nebo firem.