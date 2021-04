KDU-ČSL chce opět jednat o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Praha - Sněmovna by o zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě měla znovu rozhodovat ve středu odpoledne. Rozhodla o tom dnes na návrh KDU-ČSL při schvalování programu své dubnové schůze. Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po více než půl roce vyšetřování znám. Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu.

"Chceme, aby bylo hlasování o zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě. Stále je to pro nás velmi důležité téma," řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle něj politici nemají žádné informace o tom, jakým způsobem vyšetřování pokračuje. Není však jisté, zda Sněmovna vznik komise schválí. V březnu se proti jejímu ustavení stavěli kromě vládních ANO a ČSSD také komunisté, kteří vládu podporovali.

Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Deza patří do svěřenských fondů založených premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Sněmovna se zřízením komise zabývala už dříve. Odpůrci komise argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.